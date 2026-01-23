Ladki Bahin Yojana : E-KYC पूर्ण तरी लाभ मिळत नाही? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय; योजनेचा लाभ न मिळाल्यास काय करावे?

सटाणा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांच्या तक्रारीची क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी (e-KYC Verification) प्रक्रिया पूर्ण करूनही लाभ न मिळाल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत कागदोपत्री चुका, त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लाडक्या बहिणींना आता अंगणवाडी सेविकांशी (Anganwadi Worker Role) संपर्क साधण्याचे आवाहन महिला व बालविकास विभागाने केले आहे. .लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत असतानाही अनेक महिलांनी अर्ज भरताना अनवधानाने माहितीतील त्रुटी राहिल्याने अनेक महिलांना अपात्र ठरविले गेले. पात्र असूनही अनेक महिलांचे हप्ते अडकले होते..ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने ‘घरपोच पडताळणी मोहीम’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. ज्या महिलांच्या ईकेवायसीत त्रूटी आहेत, त्यांच्या घरी आता अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष भेट देऊन सेविका लाभार्थी महिलेच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील..TET Exam : शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास पुढे काय? शिक्षण विभागाच्या आदेशात नेमकं आहे तरी काय? .महिला निकषांत बसतात की नाही, याची खातरजमा करुन पुढील आर्थिक लाभ दिला जाईल. मंत्री अदिती तटकरे यांनीच यासंदर्भात, कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून दूर राहू नये, तसेच अपात्र व्यक्तीला चुकूनही लाभ मिळू नये, यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक व्हावी, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे..दरम्यान, ज्या महिलांच्या अर्जात अद्याप त्रुटी आहेत किंवा ईकेवायसी संदर्भात अडचणी येत आहेत, त्यांनी आपल्या परिसरातील अंगणवाडी सेविकांशी त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असून, योजनेवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.