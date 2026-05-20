नाशिक

Nashik News: देशी गायींच्या संवर्धनासाठी शासनाची 'लाडकी गाय योजना'; महिन्याला १,५०० रुपये, संकरित गायींना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान

Monthly Subsidy for Indigenous Cow Conservation: देशी गायींच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने ‘लाडकी गाय योजना’ सुरू केली असून नोंदणीकृत गोशाळांना प्रत्येक गायीमागे दरमहा १५०० रुपये अनुदान दिले जात आहे.
Nashik News

Nashik News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: गोशाळांमधील देशी गायींचे संगोपन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने 'लाडकी गाय योजना' सुरू केली आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत गोशाळेतील गायींना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तुलनेत संकरित गायींना ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात असल्याने देशी गायींच्या संवर्धनासाठी अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गो-पालकांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Paschim maharashtra
Cow
cow conservation