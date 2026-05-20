Nashik News: देशी गायींच्या संवर्धनासाठी शासनाची 'लाडकी गाय योजना'; महिन्याला १,५०० रुपये, संकरित गायींना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान

नाशिक: गोशाळांमधील देशी गायींचे संगोपन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने 'लाडकी गाय योजना' सुरू केली आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत गोशाळेतील गायींना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तुलनेत संकरित गायींना ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात असल्याने देशी गायींच्या संवर्धनासाठी अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गो-पालकांनी केली आहे..राज्यात २० मे हा दिवस राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन दिन म्हणून साजरा केला जातो. नाशिक जिल्ह्यात ८ लाख ९५ हजार गायवर्ग संवर्गातील गुरे आहेत. पशुसंवर्धन विभागाने नुकतीच पशुगणना केली. त्यानुसार जिल्ह्यात २ लाख २१ हजार म्हशी आहेत. याचा अर्थ संकरित गायी देशी गायी व म्हशींचा दुधासाठी उपयोग होतो. त्यातही संकरित गायींचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांच्या माध्यमातून दुधाची मागणी पूर्ण केली जाते. जिल्ह्यात गौर, साहिवाल आणि खिल्लार या तीन प्रकारच्या गायींचे प्रमाण जास्त आहे. .गीर गायी वर्षभर दूध देऊ शकतात. या तुलनेत देशी गायी तीन ते चार महिने दूध देतात. त्याचे प्रमाणही कमी असते. वासरू मृत झाल्यास या गायीचे दूध तत्काळ बंद होते. त्यामुळे देशी गायी वापराचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शास शासनाने गोशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला..नोंदणीकृत संस्थांनी गायींचे संवर्धन केल्यास त्यांना प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपये अनुदान मिळते. नाशिक जिल्ह्यात १७ संस्थांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. त्यांच्याकडे साधारणतः ४०० गार्यांचे संगोपन केले जाते. त्यांची संख्या वाढवायची असल्यास शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यांच्याकडे असलेल्या देशी गायींना अनुदान दिल्यास यातून देशी गायींचे संवर्धन होईल. मात्र, संकरित गायींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल त्यांच्याकडेच वाढला आहे. परिणामी, देशी गायींचे प्रमाण कमी होताना दिसते.."अनुदानाच्या अटींमध्ये शासनाने काही बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना भाकड जनावरे सांभाळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना अनुदान मिळत नाही. शासनाने याचा विचार करून अटींमध्ये बदल केला तर गार्गीचे संवर्धन होईल. पांजरपोळच्या विविध प्रकल्पांमध्ये सुमारे १७०० गायी आहेत."- डॉ. नीलेश शेलार, पांजरपोळ.