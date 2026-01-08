Nashik Accident : चाचडगाव टोलनाक्याजवळ भीषण दुर्घटना; ईर्टिगा-स्कॉर्पिओच्या धडकेत गुजरातच्या कुटुंबावर काळाचा घाला

लखमापूर/ नाशिक: पेठ महामार्गावरील चाचडगाव टोलनाक्याजवळ आंबेगण शिवारात ईर्टिगा कार आणि स्कॉर्पिओ यांच्यात समोरासमोर झालेल्या भीषण धडकेत चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण गंभीर जखमी झाले. या अपघाताने परिसरात एकच खळबळ उडाली..प्राथमिक माहितीनुसार, बुधवारी (ता. ७) दुपारी तीनच्या सुमारास ईर्टिगा कारमधून पवार कुटुंबीय नाशिककडे येत होते, तर स्कॉर्पिओमधून गुर्जर कुटुंबीय गुजरातकडे प्रवास करत होते. चाचडगाव टोलनाक्यानंतर आंबेगण शिवारात दोन्ही वाहनांची प्रचंड वेगात धडक झाली. धडकेची तीव्रता इतकी होती, की वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले..या अपघातात किसनलाल गुर्जर (वय ४५), पूनम गुर्जर (४०), छोगालाल गुर्जर (६४) आणि शाहरुख खान यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांपैकी तीन जण गुजरातचे रहिवासी असल्याची माहिती असून, एका मृताची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. .Viral Video: आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र, त्यांचे हावभाव पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.अपघातात खुशी गुर्जर, गणेशी गुर्जर, पायल अनिल पवार (१४), शीतल अनिल पवार (२२), काजल अनिल पवार (१०) आणि मोनाली अनिल पवार (सर्व रा. घुमरा, ता. चंदनवाडी, जि. वापी, गुजरात) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना तत्काळ नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू करण्यात आले. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. चार जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे..अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस व आपत्कालीन पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली होती. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.