व्यावसायिक पेढ्यांमध्ये लक्ष्मीपूजन, वहीपूजन उत्साहात हिशेबाच्या नव्या वह्यांचे पूजन करून सुख-समृद्धीची प्रार्थना

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(दोन कॉलम फोटो येणार आहे
जळगाव :
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व्यावसायिक पेढ्यांमध्ये लक्ष्मीपूजन, वहीपूजन
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हिशेबाच्या नव्या वह्यांचे पूजन करून सुख-समृद्धीसाठीची प्रार्थना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ८ : दिवाळीच्या मंगलमय पर्वात लक्ष्मीपूजनाला विशेष महत्त्व आहे. वर्षभर व्यवसायात कष्ट करून आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी लक्ष्मीपूजन हा केवळ धार्मिक विधी नसून, नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात करण्याचा महत्त्वाचा क्षण असतो. यानिमित्ताने शहरातील विविध व्यावसायिक पेढ्या, दुकाने, प्रतिष्ठाने व कार्यालयांत लक्ष्मीपूजनासह वहीपूजन रविवारी (ता.८) उत्साहात करण्यात आले. फुलांच्या माळा, विद्युत रोषणाई, रांगोळ्या व दिव्यांच्या प्रकाशाने व्यावसायिक प्रतिष्ठाने उजळून निघाली होती.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांची स्वच्छता करून आकर्षक सजावट केली होती. प्रवेशद्वारावर फुलांच्या माळा, आंब्याच्या पानांची तोरणे, रांगोळ्या व लक्ष्मीमातेची प्रतिमा लावण्यात आली होती. सायंकाळी शुभमुहूर्तावर व्यापारी बांधवांनी कुटुंबीयांसह लक्ष्मीपूजन केले. यावेळी धनाची देवता लक्ष्मीमाता व बुद्धीची देवता गणरायाची विधिवत पूजा करून व्यवसायात भरभराट, आर्थिक स्थैर्य व ग्राहकांचा विश्वास कायम राहावा, अशी प्रार्थना करण्यात आली.
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नव्या हिशेबाची वही, नव्या आशा
व्यावसायिकांसाठी वहीपूजनाला विशेष महत्त्व आहे. वर्षभरातील जमा-खर्च, उधारी, व्यवहार व आर्थिक उलाढालीची नोंद ठेवणाऱ्या जुन्या वह्यांना निरोप देत नवीन हिशेबाच्या वह्यांचे पूजन करण्यात आले. लाल कापडात गुंडाळलेल्या नवीन वह्यांवर हळद-कुंकू, अक्षता व फुलांची सजावट करून त्यांचे पूजन करण्यात आले. काही व्यापाऱ्यांनी नवीन वहीच्या पहिल्या पानावर ''श्री गणेशाय नमः'' व ''शुभ-लाभ'' लिहून नव्या आर्थिक प्रवासाला सुरुवात केली.
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पारंपरिक पद्धतीला
आधुनिकतेची जोड
बदलत्या काळात बहुतांश व्यापाऱ्यांनी डिजिटल व्यवहार व संगणकीय हिशेबपद्धतीचा स्वीकार केला असला, तरी वहीपूजनाची परंपरा आजही कायम आहे. काही व्यापाऱ्यांनी पारंपरिक हिशेबाच्या वह्यांसोबत लॅपटॉप, संगणक व डिजिटल व्यवहारांच्या साधनांचेही पूजन केले. त्यामुळे परंपरा व आधुनिक व्यावसायिक पद्धती यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला.
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व्यापारी कुटुंबांचा उत्साह
लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये व्यापाऱ्यांचे कुटुंबीय, कर्मचारी व मित्रपरिवार उपस्थित होते. पूजेनंतर प्रसादाचे वाटप करण्यात आले. एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत व्यापाऱ्यांनी नव्या आर्थिक वर्षात अधिक चांगला व्यवसाय, ग्राहकांशी विश्वासाचे नाते व आर्थिक प्रगती साधण्याचा संकल्प केला. व्यापाऱ्यांसाठी लक्ष्मीपूजन हा केवळ धनप्राप्तीचा उत्सव नसून, वर्षभराच्या कष्टांचे स्मरण व आगामी वर्षासाठी नव्या आशा-अपेक्षा घेऊन सुरू होणारा आनंदाचा सोहळा ठरला.