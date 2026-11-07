सायंकाळी ६.२२ ते रात्री ८.२२ चा मुहूर्त; आनंदाचे वातावरण

मेन
सायंकाळी ६.२२ ते रात्री ८.२२ लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त
धन, धान्य आणि समृद्धीच्या स्वागतासाठी नाशिकनगरी सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ७ : दिवाळीतील सर्वांत महत्त्वाचा आणि मंगलमय सण म्हणून लक्ष्मीपूजनाकडे पाहिले जाते. रविवारी (ता. ८) लक्ष्मीपूजन साजरे होणार आहे. पंचांगानुसार सायंकाळी ६. २२ ते रात्री ८. २२ हा लक्ष्मीपूजनाचा मुख्य मुहूर्त आहे. हा मुहूर्त वृषभ स्थिर लग्नातील असून त्याला विशेष महत्त्व आहे. प्रदोष काळ सायंकाळी ५.५७ ते रात्री ८.३० पर्यंत आहे. अमावास्या तिथी ८ नोव्हेंबरला सकाळी ११.२७ वाजता सुरू होऊन ९ नोव्हेंबरला दुपारी १२.३१ वाजता समाप्त होईल.
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घरांची स्वच्छता करून दारासमोर आकर्षक रांगोळ्या काढल्या जातात. घराच्या प्रवेशद्वारावर आकाशकंदील लावून पणत्यांच्या प्रकाशाने घर उजळवले जाते. सायंकाळी लक्ष्मी, गणपती आणि सरस्वतीचे पूजन करून धनधान्य, सुख-समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना केली जाते. व्यापारी प्रतिष्ठानांमध्येही लक्ष्मीपूजनाबरोबर हिशेबवह्या, तिजोरी आणि व्यवसायातील साधनांचे पूजन केले जाते.
दिवाळीनिमित्त बाजारपेठांमध्येही उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. नवीन कपडे, दागिने, मिठाई, फराळाचे पदार्थ, पणत्या, आकाशकंदील आणि सजावटीच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग सुरू आहे. घरोघरी चकल्या, करंज्या, लाडू, शंकरपाळे अशा फराळाच्या पदार्थांचा सुगंध दरवळत आहे. नातेवाईक, मित्रपरिवाराच्या भेटीगाठी, शुभेच्छांची देवाणघेवाण आणि दिव्यांची रोषणाई यामुळे संपूर्ण वातावरण आनंदमय झाले आहे. अंधारावर प्रकाशाचा, नकारात्मकतेवर सकारात्मकतेचा आणि निराशेवर आशेचा विजय दर्शविणारा हा दीपोत्सव प्रत्येकाच्या जीवनात सुख, समाधान आणि समृद्धी घेऊन येवो, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
---चौकट
अशी आहे आख्यायिका
आश्विन अमावास्येला साजऱ्या होणाऱ्या या सणाला धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. हिंदू धर्मपरंपरेनुसार समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी प्रकट झाल्याची मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी धन, धान्य, ऐश्वर्य आणि समृद्धीची देवता असलेल्या लक्ष्मीचे पूजन केले जाते. भगवान विष्णूंसह लक्ष्मीची आराधना करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते. व्यापारी वर्गासाठीही हा दिवस विशेष महत्त्वाचा असून नवीन हिशेब वह्यांचे पूजन करून नव्या आर्थिक वर्षाचा शुभारंभ करण्याची परंपरा आहे.
--- कोट
पंचांगानुसार सायंकाळी ६.२२ ते रात्री ८.२२ असा लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त आहे. या काळात माता लक्ष्मी ही सोनपावलांनी घरोघर येते, अशी मान्यता आहे. या काळात मातेला फराळाचे पदार्थ नैवेद्य म्हणून दाखवण्यात येतात. थोरामोठ्यांचे आशीर्वाद घेतले जातात.
-रामचंद्र कुलकर्णी, गुरुजी