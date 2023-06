Nashik News: चुकीच्या राजकीय धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी : बहाळे

By

Nashik News : महाराष्ट्रातील शेतकरी स्वाभिमानी व कष्टाळू आहे. अनेक संकटांशी सामना करून माझा शेतकरी एका दाण्याचे हजारो दाणे करून लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतो.

परंतु, शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरीच बेरोजगार व थकबाकीदार झाला आहे. असे मत शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ललित पाटील बहाळे यांनी येथे व्यक्त केले आहे. (lalit bahale statement Due to wrong political policy farmers are in debt market Nashik News)

अन्न त्याग पायी दिंडीदरम्यान ते पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हा बँकेसह केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात शेतकरी संघटनेतर्फे खेडले झुंगे येथून अन्नत्याग पायी दिंडी काढण्यात आली आहे.

या दिंडीचे रविवारी (ता. २५) नैताळे रामपूर ग्रुप ग्राम पंचायतीत स्वागत करण्यात आले. या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री. बहाळे म्हणाले, की आपल्या घरादाराचा, मालमत्तेचा लिलाव व्हावा, असे कोणत्याही शेतकऱ्याला वाटत नाही.

परंतु सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे त्यांना वेळेत कर्जफेड करता येत नाही. त्या कर्जावर बँक चक्रवाढ पद्धतीने व्याजदर लावून वसूल करीत आहे. या धोरणाच्या विरोधात आम्ही अन्नत्याग पदयात्रा काढली आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या यात्रेत सहभागी होऊन १ जुलैला नाशिक येथे करण्यात येणाऱ्या उपोषणात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र बोरगुडे, सोसायटीचे संचालक देविदास बोरगुडे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दत्तू भवर, योगेश बोरगुडे यांनी श्री. बहाळे यांना ग्लासभर पाणी पाजून यात्रेचे स्वागत केले.

जिल्हाध्यक्ष अर्जुनतात्या बोराडे, मोतीराम पानगव्हाणे, खेमराज कोर, रमेश पवार, सुभाष गवळी, शिवाजी रसाळ, मुरलीधर सोनवणे, रामकृष्ण बोंबले, मारुती मोरे, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा निर्मला जगताप, श्री. संधान आदी या यात्रेत सहभागी झाले आहेत.