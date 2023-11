नाशिक : आगामी निवडणुकांसाठी देशपातळीवर आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले असताना नाशिकमध्ये मात्र नामको बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी व विरोधकांची नवी आघाडी उदयाला येणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मात्र दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांसमोर दंड थोपटण्याची देखील तयारी केली आहे. शिवसेना (उबाठा), भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेत एकाच पॅनलच्या माध्यमातून रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

तर दुसरीकडे नामकोचे माजी संचालक आणि कायम सत्ताधारी विरोधात असलेले ललित मोदी, अजय ब्रह्मेचा यांनी सत्ताधाऱ्यांसमवेत अर्ज दाखल केल्याने निवडणुकीचे समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Lalit Modi to contest NAMCO election India Aghadi slapped penalties against each other nashik)

नाशिक मर्चंट बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता. २९) ११३ अर्जांची विक्री झाली. आज दिवसभरात २१ जागांसाठी १०६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले.

विशेषतः सत्ताधारी पॅनलकडून जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. यात प्रामुख्याने विद्यमान अध्यक्ष वसंत गिते, विजय साने, हेमंत धात्रक, सोहनलाल भंडारी, रंजन ठाकरे, प्रफुल्ल संचेती, शोभा छाजेड, रजनी जातेगावकर, प्रशांत दिवे, शिवदास डागा, सुभाष नहार, नरेंद्र पवार यांसह अजित बागमार, ललित मोदी, अजय ब्रह्मेचा, हरिश लोढा, अविनाश गोठी, कांतिलाल जैन, प्रकाश दायमा, दीपाली गिते, उल्हास सातभाई, अरुणकुमार मुनोत आदींचा समावेश आहे.

सत्ताधारी पॅनलकडून अर्ज दाखल झाले असताना उमेदवारांची नावे अंतिम करण्याचे काम नेतृत्वाकडून सुरू झाले आहे. अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याची भूमिका सत्ताधारी पॅनलकडून घेण्यात आली आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी पॅनलकडून कोणाला वगळले जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पॅनलकडून उमेदवार चाचपणीसाठी बैठकांचे सत्र सुरू होते.

प्रामुख्याने तगडे उमेदवार देण्याची रणनीती आखली जात असून, गुरुवारी (ता. ३०) त्यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मोदी, ब्रह्मेचा सत्ताधारी गटात

सत्ताधारी पॅनलविरोधात कायम लढा देणारे गत निवडणुकीत विरोधी पॅनलचे नेतृत्व करत असलेले ललित मोदी, अजय ब्रह्मेचा हे सत्ताधारी गटात सामील झाल्याचे सांगितले जात असून, त्यांनी बुधवारी एकत्र अर्ज दाखल केला.

या बदलत्या समीकरणामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तसेच गत निवडणुकीत स्व. बागमार कुटुंबीयांतील सदस्यही विरोधात होते. परंतु यंदा कुटुंबातील सदस्यांना सोबत घेण्याची भूमिका सत्ताधारी पॅनलने घेतल्याचे बोलले जात आहे.