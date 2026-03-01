Lasalgaon News : इराण-अमेरिका युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना; दुबई विमानतळ बंद झाल्याने भाजीपाला निर्यात ठप्प

लासलगाव: इराण-अमेरिका युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील महत्त्वाचे हब मानल्या जाणाऱ्या दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्व उड्डाणे पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आल्याची माहिती ‘एआय जझीरा’ने दिली आहे. या घडामोडीमुळे भारतातून, विशेषतः महाराष्ट्रातून होणाऱ्या उच्च प्रतीच्या हिरव्या व पालेभाज्यांच्या दैनंदिन निर्यातीवर तातडीचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..दुबई हे भारतातील ताज्या भाजीपाल्याचे प्रमुख आयात केंद्र मानले जाते. मुंबई, नाशिक, पुणे परिसरातून रोज मोठ्या प्रमाणावर पालक, मेथी, कोथिंबीर, भेंडी, दोडका तसेच इतर लवकर नाश पावणाऱ्या भाज्या हवाईमार्गे दुबईला पाठविल्या जातात. विमानतळावरील उड्डाणे थांबल्यास या मालाची साठवण व वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येऊन उत्पादक व निर्यातदारांचे नुकसान होऊ शकते. .दरम्यान, राज्यातील रब्बी कांद्याच्या क्षेत्रफळात यंदा वाढ झाल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात २०२५-२६ या हंगामात रब्बी कांद्याचे क्षेत्र ६.५९ लाख हेक्टरवर पोहोचले असून, ते गेल्या वर्षीच्या ६.५२ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. २०२३-२४ मधील ४.६५ लाख हेक्टरच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय मानली जात आहे. २०२२-२३ मध्ये हे क्षेत्र ५.५३ लाख हेक्टर होते..पत्रव्यवहार करूनही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती!नागपूरमधील स्फोटानंतर बारूद कामगार संघटना आक्रमक, कंपनीवर गंभीर आरोप.कांदा हा प्रामुख्याने समुद्री मार्गाने निर्यात होत असला तरी दुबईमार्गे होणारी व्यापारी देवाणघेवाण व बाजारभावांवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. आधीच दरातील चढउतारांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही घडामोड चिंतेची बाब ठरू शकते..निर्यातदारांनी पर्यायी विमानतळे व मार्गांचा पर्याय शोधण्यास सुरवात केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र परिस्थिती किती काळ टिकणार, याबाबत अधिकृत स्पष्टता अद्याप मिळालेली नाही. हवाई वाहतूक लवकर सुरळीत न झाल्यास राज्यातील भाजीपाला उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.