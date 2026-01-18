Lasalgaon News : लासलगावात गॅसचा वनवास! महिनाभरापासून सिलिंडर गायब, महिलांचा संताप अनावर

लासलगाव: लासलगावमध्ये महिनाभरापासून घरगुती गॅस सिलिंडरचे वितरण पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. घरगुती वापरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या गॅसटंचाईमुळे अनेक कुटुंबांची स्वयंपाक व्यवस्थाच कोलमडत असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..शहरातील जाधव गॅस एजन्सीला संबंधित गॅस कंपनीकडून वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात सिलिंडरचा पुरवठा होत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगण्यात येत आहे. नागरिकांनी वेळेत नोंदणी करूनही २० ते २५ दिवस उलटल्यावरही सिलिंडर मिळत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी समोर आल्या आहेत..गुदामापर्यंत धावपळगॅस सिलिंडर घरपोच न देता थेट गुदामात येऊन घेण्याचा अट्टाहास एजन्सीकडून केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे वृद्ध, महिला, आजारी व्यक्ती तसेच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. शहरात सध्या गॅसचा साठा उपलब्ध नसल्याने नोंदणीची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे..नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रियाया गंभीर समस्येमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, संबंधित गॅस कंपनी व एजन्सीने तातडीने पुरवठा सुरळीत करावा, तसेच घरपोच वितरण सेवा त्वरित सुरू करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. प्रशासनानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करून नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..LPG Cylinder Expiry : तुम्ही मुदत संपलेला गॅस सिलिंडर तर वापरत नाही ? 'असं' करा चेक, घर आणि कुटुंबही राहिल सुरक्षित.महिनाभरापासून सिलिंडरसाठी अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे. वेळेवर नोंदणी करूनही सिलिंडर मिळत नाही. घरपोच सेवा बंद करून थेट गुदामात येण्यास सांगितले जाते.- दिलीप सोनवणे,त्रस्त ग्राहक, लासलगावआमच्याकडून जाणूनबुजून कोणतीही अडचण निर्माण केली जात नाही. गॅस कंपनीकडून अपेक्षित प्रमाणात व वेळेवर पुरवठा होत नसल्याने वितरणावर परिणाम झाला आहे.- जयवंतराव जाधव, संचालक, जाधव गॅस एजन्सी, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.