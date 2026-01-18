नाशिक

Lasalgaon News : लासलगावात गॅसचा वनवास! महिनाभरापासून सिलिंडर गायब, महिलांचा संताप अनावर

Lasalgaon Residents Face Severe Gas Shortage : घरगुती वापरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या गॅसटंचाईमुळे अनेक कुटुंबांची स्वयंपाक व्यवस्थाच कोलमडत असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
Gas Shortage

Gas Shortage

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: लासलगावमध्ये महिनाभरापासून घरगुती गॅस सिलिंडरचे वितरण पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. घरगुती वापरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या गॅसटंचाईमुळे अनेक कुटुंबांची स्वयंपाक व्यवस्थाच कोलमडत असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Lasalgaoan
LPG Gas
lasalgaon
LPG cylinders

Related Stories

No stories found.