नाशिक

Agricultural News : द्राक्ष उत्पादकांनो सावधान! व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करताना 'रोख' व्यवहारालाच द्या प्राधान्य

Strong Start to Grape Season in Lasalgaon : मागील काही वर्षांत व्यापाऱ्यांकडील उधारीच्या व्यवहारामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा द्राक्ष उत्पादकांनी सावधगिरी बाळगूण रोखीने व्यवहार करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघाने केले आहे.
Grape Season

Grape Season

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: चालू वर्षी द्राक्ष हंगामाला गती मिळाली असून द्राक्षांची प्रत चांगली असल्याने उत्पादन समाधानकारक होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांत व्यापाऱ्यांकडील उधारीच्या व्यवहारामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा द्राक्ष उत्पादकांनी सावधगिरी बाळगूण रोखीने व्यवहार करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघाने केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Grapes
Lasalgaoan
lasalgaon

Related Stories

No stories found.