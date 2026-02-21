Agricultural News : द्राक्ष उत्पादकांनो सावधान! व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करताना 'रोख' व्यवहारालाच द्या प्राधान्य

लासलगाव: चालू वर्षी द्राक्ष हंगामाला गती मिळाली असून द्राक्षांची प्रत चांगली असल्याने उत्पादन समाधानकारक होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांत व्यापाऱ्यांकडील उधारीच्या व्यवहारामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा द्राक्ष उत्पादकांनी सावधगिरी बाळगूण रोखीने व्यवहार करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघाने केले आहे..द्राक्ष उत्पादकांनी निर्यातदारांना माल देताना जास्तीत जास्त ५ टक्के कटल (कपात) या अटीवरच व्यवहार करावा. तसेच, ज्या निर्यातदारांची किंवा व्यापाऱ्यांची पत खात्रीशीर आहे, त्यांनाच उधारीवर माल द्यावा; अन्यथा शक्यतो रोखीने व्यवहार करण्यालाच प्राधान्य द्यावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. .सध्या स्थानिक बाजारपेठेत दर चांगले असल्याने अनोळखी व्यापाऱ्यांसोबत उधारीचे व्यवहार करणे धोक्याचे ठरू शकते. मागील हंगामात काही व्यापाऱ्यांनी द्राक्ष उत्पादकांचे पैसे बुडवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लेखी करार, खात्रीशीर व्यवहार आणि पारदर्शकतेवर भर द्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघाचे राज्याध्यक्ष कैलासराव भोसले, नाशिक विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब गाडे व मानद सचिव बबनराव भालेराव यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शेतकऱ्यांना हा सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Mahadurg Fort : महादुर्ग किल्ल्यासाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर; किल्ल्याचे रुपडे पालटणार.गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये अडकले. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना उधारीमुळे आर्थिक अडचणी वाढतात. त्यामुळे यंदा आम्ही लेखी करार व रोखीच्या व्यवहारालाच प्राधान्य देणार आहोत. संघटनेने दिलेला सल्ला योग्य असून, प्रत्येक शेतकऱ्याने जागरूक राहणे गरजेचे आहे.- दिलीप भोसले, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, सारोळे खुर्दयंदा दर्जेदार उत्पादनामुळे निर्यातीच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी आर्थिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार आहे.- बाळासाहेब गडाख, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.