Lasalgaon News : कांदा प्रश्नी विधिमंडळ गाजणार! छगन भुजबळ आणि भास्कर भगरे मैदानात; तोडगा निघणार का?

Dramatic Protest at Lasalgaon Market Committee : उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांसह शिवसेना (उबाठा), छावा क्रांतिवीर सेनेने शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारातील जुन्या जलकुंभावर चढत शोलेस्टाइलने आंदोलन केले.
लासलगाव/कळवण: कांद्याच्या घसरत जाणाऱ्या दराचा मुद्दा जिल्ह्यात आंदोलनाचे स्वरूप घेऊ लागला आहे. उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांसह शिवसेना (उबाठा), छावा क्रांतिवीर सेनेने शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारातील जुन्या जलकुंभावर चढत शोलेस्टाइलने आंदोलन केले.

