Lasalgaon News : कांदा प्रश्नी विधिमंडळ गाजणार! छगन भुजबळ आणि भास्कर भगरे मैदानात; तोडगा निघणार का?

लासलगाव/कळवण: कांद्याच्या घसरत जाणाऱ्या दराचा मुद्दा जिल्ह्यात आंदोलनाचे स्वरूप घेऊ लागला आहे. उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांसह शिवसेना (उबाठा), छावा क्रांतिवीर सेनेने शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारातील जुन्या जलकुंभावर चढत शोलेस्टाइलने आंदोलन केले. .अचानक झालेल्या या आंदोलनाने बाजार समिती प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. दरम्यान, कळवण येथेही शुक्रवारी तिसऱ्या दिवशी उपोषण आंदोलन कायम होते. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनेही घसरणाऱ्या भावाविरोधात मोहीम उघडली आहे..येथील बाजार समितीत बुधवारीच दर घसरल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते, त्यानंतर दोनच दिवसांनंतर शुक्रवारी लिलाव सुरू झाल्यानंतर अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले, शिवसेना (उबाठा), छावा सेनच्या कार्यकर्त्यांनी आवारातील जुन्या जलकुंभावर धाव घेत आंदोलन सुरू केले. .ही घटना समजताच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आंदोलकांशी संपर्क साधत विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान कळवण येथे शुक्रवारीही कांदा दरप्रश्नी आंदोलन कायम सुरू होते. नायब तहसीलदारांनी आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली, मात्र कांदा, मक्याला किमान दोन हजार भाव मिळवा, कर्जमाफी मिळावी या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत..प्रमुख मागण्या काय होत्या?कांद्याला किमान २००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा.शासनाने तातडीने अनुदान जाहीर करावे.''समांतर बाजारभाव योजना'' लागू करावी.विधिमंडळत जिल्ह्याच्या १५ आमदारांनी लक्षवेधी मांडावी..कांद्याच्या दरात सतत घसरत होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. या आठवड्यात लवकरच विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व मी स्वतः मुख्यमंत्री व पणन मंत्री यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून लवकरच तोडगा काढला जाईल.- भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी.