Lasalgaon Onion Market : निर्यात घटली, भाव कोसळले! लासलगाव बाजार समितीत कांदा उत्पादकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले

लासलगाव: भारताच्या कांदा निर्यातीवर यंदा दुहेरी संकट ओढावले आहे. बांगलादेश आणि सौदी अरब यांसारख्या पारंपरिक खरेदीदार देशांनी भारतीय कांद्याकडे पाठ फिरविली असून, पाकिस्तानच्या स्वस्त कांद्याला प्राधान्य दिले आहे. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते डिसेंबर २५) कांदा निर्यातीत २२ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे..निर्यातीवर परिणामाची मुख्य कारणे अनेक आहेत. पाकिस्तानी चलनाचे मूल्य घसरल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांचा कांदा भारतापेक्षा स्वस्त पडत आहे. गुणवत्ता चांगली असूनही किमतीच्या स्पर्धेत भारतीय कांदा मागे पडत आहे. भारताचा सर्वांत मोठा खरेदीदार असलेला बांगलादेश आता स्वतःचे उत्पादन वाढवत आहे. सौदी अरबने भारत सोडून येमेन आणि सुदानसारख्या देशांकडून कांदा आयात करण्यास सुरुवात केली आहे..निर्यातबंदीचा फटकाकेंद्र सरकारने गेल्या दोन-तीन वर्षांत वारंवार लादलेल्या निर्यातबंदीमुळे अनेक देशांनी भारताला पर्याय शोधला आहे. सुदान आणि येमेनसारखे देश आता वर्षातील सहा ते नऊ महिने बाजारात आपले स्थान टिकवून आहेत हा भारतासाठी धोक्याचा इशारा आहे..आकडेवारी काय सांगते?'डीजीसीआयएस'च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २५ दरम्यान ३८० दशलक्ष डॉलरची निर्यात झाली होती, जी यंदा २९८ दशलक्ष डॉलरवर आली आहे. विशेष म्हणजे निर्यातीचे प्रमाण (टक्केवारी) वाढले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी मिळाल्याने एकूण परकीय चलनात घट झाली आहे..बाजारातील सद्यःस्थितीमहाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सध्या कांद्याचे भाव ७७५ ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान आहेत. रब्बी हंगामाचा नवीन कांदा लवकरच बाजारात येणार असून, पुरवठा वाढल्यास दरावर अधिक दबाव येण्याची शक्यता निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे..Maharashtra Farmer Loan Waiver Row : शेतकरी कर्जमाफीचं काय झालं? शशिकांत शिंदेंनी सरकारला धरलं धारेवर; 'त्या' एका आश्वासनावरून जोरदार प्रहार.देशांतर्गत भाव आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक दडपणनिर्यात कमी झाल्याने लासलगाव (नाशिक) आणि आसपासच्या बाजारात कांद्याचा पुरवठा अधिक झाला आहे आणि भाव घसरले आहेत. काही बाजारात भाव ८०० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटलदरम्यान स्थिर आहेत, जे भाव उत्पादन खर्चही भागवण्यात अपुरे ठरत आहेत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. या परिस्थितीत केंद्राने निर्यातशुल्क व करपरतावा ९५ पैसे केले होते, यामुळे निर्यातदार व शेतकरी दोघांनाही मोठा आर्थिक धक्का बसला होता..काय करायला हवे?निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार कांदा निर्यातप्रश्नी स्थिर दीर्घकालीन निर्यात धोरणाशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारत आपला हिस्सा टिकवू शकणार नाही. निर्यात धोरणांत वारंवार बदल घडतात, तेव्हा निर्यातदार इतर स्रोतांकडे वळतात. केंद्रीय आणि राज्यस्तरावर निर्यात धोरणात स्थिरता व शेतकरीहित लक्षात घेऊन उपाययोजना आवश्यक आहे, अन्यथा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो.