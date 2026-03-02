नाशिक

Lasalgaon Onion Market : निर्यात घटली, भाव कोसळले! लासलगाव बाजार समितीत कांदा उत्पादकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले

22% Decline in Onion Exports This Fiscal : आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये कांद्याची आवक वाढली असली तरी, जागतिक बाजारातील मागणी घटल्याने दरावर मोठा परिणाम झाला आहे.
Lasalgaon Onion Market

Lasalgaon Onion Market

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: भारताच्या कांदा निर्यातीवर यंदा दुहेरी संकट ओढावले आहे. बांगलादेश आणि सौदी अरब यांसारख्या पारंपरिक खरेदीदार देशांनी भारतीय कांद्याकडे पाठ फिरविली असून, पाकिस्तानच्या स्वस्त कांद्याला प्राधान्य दिले आहे. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते डिसेंबर २५) कांदा निर्यातीत २२ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे.

