Agricultural News : लासलगावात कांदा दरात १५ दिवसांत १००० रुपयांची घसरण; नाशिकच्या शेतकऱ्यांना २०० कोटींचा फटका

लासलगाव: लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या १५ दिवसांत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत दरात सुमारे ६०० रुपयांची, तर अवघ्या १५ दिवसांत तब्बल एक हजार रुपयांची घसरण नोंदविली गेली. या दर घसरणीमुळे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अंदाजे १७५ ते २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..लासलगावसह देशातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने बाजारभावावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. त्यातच बांगलादेशातील अस्थिर परिस्थितीमुळे भारतातून होणारी कांदा निर्यात मर्यादित प्रमाणात सुरू आहे. तसेच अरब देशांच्या बाजारात चीन व पाकिस्तानचा कांदा कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे..या पार्श्वभूमीवर गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये सुमारे २० लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली. मात्र दरातील तीव्र घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान अधिकच वाढले आहे..आज सकाळच्या सत्रात लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एक हजार ५०५ वाहनांद्वारे सुमारे २३ हजार ४२० क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली. या कांद्याला जास्तीत जास्त दोन हजार २०० रुपये, किमान ७०० रुपये, तर सरासरी एक हजार ६२५ रुपये प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला. .सतत होत असलेल्या दरघसरणीमुळे भविष्यात उन्हाळी कांद्याप्रमाणेच लाल कांद्यावरही उत्पादन खर्च निघणे कठीण होणार असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे राज्य व केंद्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कांद्याच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, तसेच परदेशी बाजारपेठा खुल्या करण्यासाठी प्रयत्न वाढवावेत, अशी जोरदार मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे..पंधरा दिवसांत कांद्याच्या दरात इतकी मोठी घसरण होईल, याची कल्पनाही नव्हती. सध्या मिळणारा दर पाहता उत्पादन खर्चही निघत नाही. मजुरी, खते, औषधे आणि वाहतूक खर्च वाढले आहेत. शासनाने तातडीने निर्यातीचा मार्ग मोकळा करावा, अन्यथा शेतकरी अडचणीत सापडेल.- दीपक जाधव, कांदा उत्पादक शेतकरी, येवलाउन्हाळी कांद्याप्रमाणेच आता लाल कांद्याचेही दर कोसळले आहेत. साठवणूक करून ठेवायची ताकद प्रत्येकाकडे नाही. कांदा विकला तर तोटा, ठेवला तर नुकसान, अशी अवस्था झाली आहे.- सोपान खांगळ, कांदा उत्पादक शेतकरी, कोलटेक.कांद्याची आवक वाढली आहे; पण त्यामागे आमचा दोष नाही. पाऊस, रोगराई आणि वाढलेला खर्च सहन करून पीक काढले; मात्र बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. हमीभाव किंवा निर्यात प्रोत्साहनाशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.- सुनील गवळी, कांदा उत्पादक शेतकरी, ब्राह्मणगाव (विंचूर)अरब देशांमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त दरात उपलब्ध असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे. बांगलादेशातील परिस्थितीमुळेही निर्यात अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. याचा थेट परिणाम बाजारभावावर दिसून येतो.- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगावशासनाने निर्यात शुल्क, निर्बंध आणि धोरणात सुस्पष्टता आणली तरच कांद्याचे दर स्थिर राहू शकतील. अन्यथा आवक वाढली की दर घसरण्याचे सत्र सुरूच राहील.- प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव.