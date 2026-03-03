नाशिक

Crime News : लासलगावात टर्फ मैदानावर राडा! भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणावर सिमेंटच्या गट्टूने हल्ला

लासलगाव: ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळील टर्फ क्रिकेट मैदानावर रविवारी (ता. १) सायंकाळी झालेल्या वादातून तरुणावर हल्ला झाला. आपसांत भांडण करणाऱ्या मुलांना समजावण्यासाठी गेलेल्या धीरज मनोज परेराव (वय २२, रा. लासलगाव) याला संशयितांनी दगड व सिमेंटच्या गट्ट्याने मारहाण केली.

