समाजमन : सकारात्मक, संघटित युवाशक्तीचे बळ

लेखक : ॲड. नितीन ठाकरे

नाशिकमध्ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव नुकताच झाला. जगाच्या पाठीवर युवकांचा देश असलेल्या भारतातील या युवाशक्तीचा विधायक उपयोग करून भारत बलशाली राष्ट्र नक्कीच बनू शकतो. युवाशक्तीसाठी असे उपक्रम नियमितपणे राबविले गेले पाहिजे.

त्या माध्यमातून युवक आपले ज्ञान कौशल्य अथवा कलागुण दाखविण्यामध्ये व्यस्त राहतील. समाज व राष्ट्र उभारणीसाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

युवाशक्तीमध्ये नवचेतना निर्माण करणे हा देशाच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न हा खरोखरच आपल्या देशाला विश्व नेतृत्वाकडे वाटचाल करण्यासाठी निश्चितच योग्य आहे.