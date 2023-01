Nashik News : मालेगावची ओळख सांगणाऱ्या Malegaon Rap Song-2ची लाँचिंग

By

मालेगाव शहर (जि. नाशिक) : येथील युवा गीतकार तुषार शिल्लक यांच्या मालेगावची ओळख सांगणाऱ्या रॅप साँग-२ चा प्रीमियर हॉटेल मराठा दरबार येथे झाला. मालेगाव रॅप साँग-१ च्या यशानंतर नववर्षाच्या मुहूर्तावर मालेगावकरांच्या भेटीला तीन व्यक्ती प्रॉडक्शनचे मालेगाव रॅप साँग २.० हे नवीन साँग लाँच केले. (Launch of Malegaon Rap Song2 which tells identity of Malegaon Nashik News)

बघता बघता अवघ्या पाच दिवसांतच २५ हजार लोकांनी देश-विदेशातून पसंती दर्शविली. या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदीप पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते विनोद चव्हाण, भाजपचे नेते देवा पाटील,

प्रा. अंकुश मायाचार्य, माय मंचाच्या विजयालक्ष्मी अहिरे, उद्योजक संजय फतनानी, हरीश मारू आदी मान्यवर उपस्थित होते. या रॅप साँगबद्दल अनेकांनी मनोगत व्यक्त केले. तुषार शिल्लक यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला. या वेळी भरत पाटील, प्रा. सागर रौंदळ, महेश आहिरे, सिद्धांत बोराळे, सुरेंद्र दळवी, कुणाल मोरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते

