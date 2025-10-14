Diwali Laxmi Puja : दिवाळीत महालक्ष्मी, कुबेर-धन्वंतरीला मागणी; जुन्या नाशिकच्या बाजारात आकर्षक फोटो फ्रेम्स दाखल!

जुने नाशिक: दिवाळी अर्थात, लक्ष्मीपूजननिमित्त महालक्ष्मीची मूर्ती आणि विविध प्रकारच्या फोटो फ्रेमला मागणी वाढली आहे. त्याचबरोबर कुबेर आणि धन्वंतरी यांच्या छायाचित्रालाही काही प्रमाणात मागणी असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. फायबर ते स्टील, मेटॉलिक फ्रेममध्ये फोटो फ्रेम उपलब्ध झाले आहेत. मॅट फिनिश फ्रेमही नागरिकांमध्ये आकर्षण ठरत आहे..शुक्रवारी (ता.१७) वसुबारसपासून दीपावली पर्वास सुरुवात होत असली तरी लक्ष्मीपूजनाने खऱ्या अर्थाने दीपोत्सवास प्रारंभ होत असतो. घरोघरी तसेच व्यावसायिक ठिकाणी लक्ष्मीपूजन मोठ्या उत्साहात केले जात असते. त्यानिमित्ताने विविध प्रकारात आकर्षक देवी लक्ष्मी फोटो फ्रेम आणि मूर्ती बाजारात विक्रीस उपलब्ध झाले आहे. लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी तसेच सरस्वती देवीच्या फोटो फ्रेमला मागणी वाढली आहे. यात सर्वाधिक लक्ष्मी फोटो फ्रेमची त्यातही लक्ष्मी, सरस्वती आणि श्री गणेश एकत्र फोटो असलेली फ्रेम अधिक प्रमाणात विक्री होत आहे..७ बाय ७ इंचापासून ते ३ फुटापर्यंत फोटो फ्रेम विक्रीस उपलब्ध झाले आहे. ७० रुपये ते १ हजार ८०० रुपये दरात फ्रेम विक्री होत आहे. कच्च्या मालाच्या दरांमध्ये वाढ झाल्याने प्रत्येक फोटो मागे पाच रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. मॅट फिनिश प्रकारात उपलब्ध झालेल्या फोटो फ्रेम नागरिकांचे आकर्षण ठरत आहे. त्याचप्रमाणे लक्ष्मी मूर्तीही बाजारात विक्रीस उपलब्ध झाल्या आहेत. दोन फुटापर्यंत मूर्ती विक्रीस आल्या आहे. २०० ते १ हजारांपर्यंत देवी मूर्ती विक्री होत आहे..फोटो फ्रेमचे प्रकारमेटल फ्रेम, स्टील, फायबर, लॅमिनेटेड, काच, मिरर, हार्ड बोर्ड, पीव्हीसी, पारंपरिक फ्रेम, प्लास्टिक कोटेड तसेच मॅट फिनिश अशा विविध प्रकारात फोटो फ्रेम उपलब्ध आहे..आठवणींचे धागेदोरे! 15 हजार रुपयांची पैठणी आणि स्वप्नपूर्तीची गोष्ट.दर वर्षीप्रमाणे लक्ष्मीपूजननिमित्ताने लक्ष्मी फोटो फ्रेमला मागणी होत आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने प्रती फोटो फ्रेम दरात पाच रुपयांनी वाढ झाली आहे.- नंदकुमार भागवत, विक्रेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.