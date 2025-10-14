नाशिक

Diwali Laxmi Puja : दिवाळीत महालक्ष्मी, कुबेर-धन्वंतरीला मागणी; जुन्या नाशिकच्या बाजारात आकर्षक फोटो फ्रेम्स दाखल!

Nashik Prepares for Laxmi Puja: High Demand for Photo Frames : जुने नाशिक येथील बाजारात दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजननिमित्त विविध प्रकारातील आकर्षक महालक्ष्मीच्या मूर्ती, तसेच गणेश, लक्ष्मी आणि सरस्वती देवीच्या फायबर, स्टील व मॅट फिनिश फोटो फ्रेम्स मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: दिवाळी अर्थात, लक्ष्मीपूजननिमित्त महालक्ष्मीची मूर्ती आणि विविध प्रकारच्या फोटो फ्रेमला मागणी वाढली आहे. त्याचबरोबर कुबेर आणि धन्वंतरी यांच्या छायाचित्रालाही काही प्रमाणात मागणी असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. फायबर ते स्टील, मेटॉलिक फ्रेममध्ये फोटो फ्रेम उपलब्ध झाले आहेत. मॅट फिनिश फ्रेमही नागरिकांमध्ये आकर्षण ठरत आहे.

