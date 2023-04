नाशिक : प्रॉडक्टचे पॅकिंग आकर्षक असेल तर ग्राहकही आवर्जून पसंती देतात. मात्र पॅकिंगमधील बहुतांश भाग हा मटेरिअलवर अवलंबून असतो व प्रॉडक्टनिहाय पॅकींगच्या मटेरिअलमध्येही बदल करावा लागतो.

असे हे विविध प्रकारचे पॅकिंग मटेरिअल कसे बनवितात, त्यासाठी कोणत्या मशिनरी लागतात, छोटे पॅकेजिंग युनिट सुरू करण्यासाठी अंदाजे किती गुंतवणूक करावी लागते इ. विषयी मार्गदर्शन करणारे एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण शनिवार (ता.१५) रोजी सकाळ- ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसी तर्फे त्र्यंबक रोडवरील सकाळ कार्यालयात आयोजिले आहे. (Learn different types of modern product packaging One day special training on April 15 in Nashik News)

मुंबईस्थित पॅकेजिंग क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ व ॲग्रोवनचे लेखक शैलेश जयवंत हे या प्रशिक्षणाला मार्गदर्शन करणार आहेत. ज्यांना पॅकेजिंगमध्ये स्टार्ट अप करायचे आहे तसेच पॅकेजिंग युनिट असून त्यांना यातील अद्ययावत तंत्रज्ञान जाणून घ्यावयाचे आहे इ.साठी प्रशिक्षण फायदेशीर आहे.

प्रशिक्षणात प्रत्यक्ष पॅकेजिंग मशिनरी बघण्याची संधी असणार आहे. प्रति व्यक्ती १५०० रुपये शुल्क आहे. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ९२८४७ ७४३६३

प्रशिक्षणातील विषयः

- पॅकेजिंगचे विविध प्रकार

- इंडस्ट्रीनिहाय पॅकेजिंग

- पॅकिंग मटेरिअल बनविण्याची पद्धती

- आवश्यक यंत्रसामग्री

प्रशिक्षण दिनांक : ता.१५ एप्रिल २०२३

ठिकाण : सकाळ कार्यालय, सातपूर एमआयडीसी, त्र्यंबक रोड, नाशिक

वेळ :सकाळी १० ते सायंकाळी ५

शुल्कः प्रति व्यक्ती दीड हजार रुपये

नावनोंदणीसाठी संपर्क : ९२८४७ ७४३६३