NMC News: सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवाना शुल्क माफ! महापालिका घेणार अंतिम निर्णय

NMC News : सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करताना नवीन नियमावलीनुसार गणेश मंडळांना महापालिकेकडे परवाना शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे.

परंतु, विविध मंडळांच्या मागणीनुसार महापालिकेकडून परवाना शुल्क माफ करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

मंडळांकडून आकारले जाणारे साडेसातशे रुपये परवाना शुल्क माफ केले जाणार आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला आहे. (License fee waived for public Ganesh Mandals NMC will take final decision nashik)

शहरात गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मंडळांना आरास, मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी २५ ऑगस्टला बैठक झाली.

बैठकीत मंडळाचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना परवानगी देताना आकारले जाणारे परवाना शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती. २०२२ मध्ये नाममात्र शुल्क माफ केले होते. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने अभ्यास करून प्रस्ताव सादर केला आहे.

रस्त्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप, स्टेज, कमान उभारण्यासाठी दररोज सहा रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा कमीत- कमी ७५ रुपये दराप्रमाणे शुल्क आकारले जाते.

महापालिकेच्या मालकीच्या जागेमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवकरिता एकूण दहा दिवसांकरिता नाममात्र ७५० व त्यावरील वस्तू व सेवाकर १८ टक्के याप्रमाणे शुल्क आकारणी करून विभागीय कार्यालयामार्फत परवानगी दिली जाते.

मात्र महापालिकेच्या मालकीच्या जागांव्यतिरिक्त खासगी जागांमध्ये मंडप, स्टेज उभारणी केल्यास, त्यावर शुल्क आकारली जात नाही. परंतु नियमाप्रमाणे इतर आनुषंगिक परवानगी प्राप्त करणे क्रमप्राप्त आहे.

त्यामुळे आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव करिता लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार करून महापालिकेच्या जागांवर, रस्त्यावर, मंडप किंवास्टेज व कमानीकरिता आकारण्यात येणारे नाममात्र साडेसातशे रुपये शुल्क एक वर्षाकरिता माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंतिम निर्णय महासभा घेणार आहे.