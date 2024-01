Nashik News: नायलॉन मांजात अडकलेल्या घुबडाला जीवदान! जीवाला घातक नायलॉन मांजा न वापरण्याचे आवाहन

नाशिक : नायलॉन मांजामुळे नागरिकांनाच नव्हे तर, आकाशात मुक्तपणे भ्रमंती करणाऱ्या मुक्या पक्ष्यांच्याही जीवावर बेतते आहे. बिडी कामगार नगर परिसरात असलेल्या गव्हाणी प्रजातीचे घुबड झाडाला अडकलेल्या नायलॉन मांजात अडकले होते.

जागरुक नागरिकांनी पक्षीमित्रांच्या मदतीने या घुबडाची सुटका केली. त्यामुळे मुक्या पक्ष्याला जीवदान मिळाले आहे. (life of owl stuck in nylon net Appeal not to use nylon manja which harmful to life Nashik News)