Nashik News : आदिवासींना व्यवसायासाठी मुदत कर्ज योजनेतून कर्जवाटप

Nashik News : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत शबरी महामंडळ हे आदिवासींच्या उपजीविका वृद्धी करण्यासाठी विविध साहाय्य योजना राबवते.

यातील मुदत कर्ज योजनेतील लहान उद्योगधंद्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या दोन लाख प्रतिलाभार्थी धनादेशाचे वाटप आदिवासी विकास वित्त महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड यांच्या हस्ते सोमवारी (ता.२४) करण्यात आले. (Loan disbursement to tribals through term loan scheme for business Nashik News)

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचे अंतर्गत विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेंतर्गत उपजीविका आधारित विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. महिला सशक्तीकरण योजना, मुदत कर्ज योजना स्वयंसहायता बचत गट योजना यांचा समावेश आहे.

याअंतर्गत आदिवासी बांधवांना त्यांच्या व्यवसाय स्वरूपानुसार कर्ज वाटप केले जाते. सदर वर्षी प्राप्त झालेल्या २०२ अर्जांपैकी ११६ लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. सदर कर्जासाठी सहा टक्के इतका अल्प व्याजदर आकारण्यात येतो.

कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षात कर्जाची परतफेड लाभार्थ्याने करणे बंधनकारक आहे. पेठ तालुक्यातील कैलास छबिलदास चौधरी यांना प्रवासी वाहन घेण्यासाठी कर्जाच्या स्वरूपात ९ लाख १० हजार रकमेचा धनादेश सोमवारी त्यास सुपूर्द करण्यात आला.

तसेच पेठ तालुक्यातील अक्षय काशिनाथ गवळी यांना किराणा दुकान व्यवसायासाठी दोन लाख रुपयांचा रकमेचा धनादेश देखील यावेळी प्रदान करण्यात आला.

"धनादेश मिळाल्यामुळे आनंद वाटला. यामुळे माझी आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल. आता मी माझा स्वत:च्या दुकानात माल भरून व्यवसाय सुरु करणार आहे."

- अक्षय गवळी, पेठ

"आदिवासी बांधव स्वतः व्यवसाय करण्याचे स्वप्न बघत आहेत, ही मोठी बाब आहे. कर्जाच्या माध्यमातून त्यांना विभागाची मदत होणार आहे."

- लीना बनसोड, व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ मर्यादित