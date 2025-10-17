नाशिक

Nashik Elections : दिवाळीनंतर कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता! नाशिकमध्ये भाजपची संघटनात्मक आढावा बैठक संपन्न

BJP’s Strategy for Upcoming Local Elections in Nashik : निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की महायुतीच्या स्वरूपात, याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असे स्पष्ट वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले.
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की महायुतीच्या स्वरूपात, याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असे स्पष्ट वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले.

