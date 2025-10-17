Nashik Elections : दिवाळीनंतर कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता! नाशिकमध्ये भाजपची संघटनात्मक आढावा बैठक संपन्न

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की महायुतीच्या स्वरूपात, याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असे स्पष्ट वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले..गुरुवारी (ता. १६) छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील लक्ष्मी लॉन्सवर झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र संघटनात्मक आढावा बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, की निवडणुकांचे वातावरण निर्माण झाले असून, दिवाळीनंतर कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होऊ शकते. कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. .पक्षाचा जो काही निर्णय असेल, तो प्रत्येक कार्यकर्ता शिस्तीने पाळेल. ते म्हणाले, की निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की महायुतीतून, याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होईल. कार्यकर्त्यांची इच्छा, भावना आणि संघटनात्मक तयारी यांचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला जाईल. .मतदार याद्यांबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले, की मतदार यादी ही पारदर्शक प्रक्रियेत तयार केली जाते. प्रत्येक उमेदवाराला आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असते. विरोधक मात्र ‘फेक नरेटिव्ह’ तयार करून जनतेत संभ्रम निर्माण करीत आहेत. मतदार यादीबाबतचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहे..मंत्री कोकाटे यांचे बंधू भाजपतराज्याचे क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचे बंधू व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते भारत कोकाटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भारत कोकाटे यांनी सिन्नर तालुक्यातील सोमठाणे गावाचे सरपंच, तसेच नाशिक जिल्हा मजूर फेडरेशन व विशेष कार्यकारी सोसायटी अशा पदांवर काम पाहिले आहे. .Pune News: हिंजवडीत दिवाळीची धामधूम; मॉल्स, बाजारपेठा आणि फूड स्ट्रीट्स आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने उजळल्या!.ते २०२२ मध्ये शिवसेनेत (उबाठा) दाखल झाले होते. भाजप प्रवेशानंतर बोलताना ते म्हणाले, “कार्यकर्त्यांना न्याय आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मी भाजपमध्ये प्रवेश केला.” प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी या प्रवेशाचे स्वागत करताना म्हटले, की भारत कोकाटे यांच्या प्रवेशामुळे भाजपची ग्रामीण भागातील ताकद आणखी वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.