Nashik Elections : ऐन दिवाळीत नात्यांमध्येच 'सुरसुरी' पेटली! नाशिक जि. प. निवडणुकीत सख्खे भाऊ, काका-पुतण्यात उमेदवारीसाठी रस्सीखेच

Nashik Local Elections Resume After Three Years : नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्य उमेदवारीसाठी दावे करत असल्याने नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर मुहुर्त लागलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत आरक्षण सोडतीनंतर आता उमेदवारीसाठी इच्छुकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. यात सख्खे भाऊ, चुलते-पुतणे, चुलतभाऊ यांच्यातच सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. ऐन दिवाळीतच उमेदवारांमध्ये चढाओढ रंगल्याने नातेसंबंधात ‘सुरसुरी’ पेटली आहे.

