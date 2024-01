Nashik Winter Update : निफाड 4.4 अंश, नाशिक 8.6 अंशावर

Nashik Winter Update : वातावरणातील शीतलहरींमुळे गारठ्यात कमालीची वाढ झालेली असून, यामुळे पाऱ्यातील घसरण सुरूच आहे.

गुरुवारी (ता. २५) निफाडचे किमान तापमान ४.४ अंश सेल्सिअस, तर नाशिकचे किमान तापमान ८.६ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले आहे. (lowest minimum temperature was recorded for second day in niphad and nashik winter update news)