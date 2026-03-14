Nashik News : सिलिंडरबाबत अफवा पसरवाल तर सावधान! नाशिक प्रशासनाचा कडक कारवाईचा इशारा

नाशिक: मध्य पूर्व देशांमध्ये युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती, तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत सरकारने सुरळीत पुरवठ्यासाठी पावले उलचली आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. समाजमाध्यमांवर सिलिंडरबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. .इराण-इस्राईल युद्धाच्या झळा एलपीजी गॅस सिलिंडरला बसत आहेत. नाशिकसह राज्यभरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी ग्राहक गर्दी करत आहेत. यातूनच निर्माण होणाऱ्या गोंधळातून सिलिंडरचे रेशनिंग व प्रसंगी काळ्या बाजाराचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. परिणामी ग्राहकांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. या सर्व प्रकाराची दखल शासनाने घेतली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत..घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती आखून दिली आहे. आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करता सार्वजनिक संस्थांना सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य असेल..जिल्हास्तरावर विशेष समितीघरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. गॅसपुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत..पर्यायी इंधनासाठी चाचपणीएलपीजी गॅसच्या संभाव्य टंचाईमुळे पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामध्ये कोळसा, रॉकेलच्या पर्यायांचा विचार करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल. जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत..अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्यरुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येईल. त्यासाठी अशा संस्थांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही शासन निश्चित करणार आहे.