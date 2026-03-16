Nashik LPG supply update : नोंदणीनंतर तीन दिवसांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न

गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना आखून दिलेल्या आहेत. सरकारच्या सूचनेनूसार घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणाला प्राधान्य असणार आहे. नाशिकमध्ये पुरेशा प्रमाणात गॅस सिलिंडरचा साठा असून, नोंदणी केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांमध्ये सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी (प्रभारी) सीमा अहिरे यांनी दिली. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन अहिरे यांनी केले आहे. .प्रशासन सिलिंडर मुबलक प्रमाणात असले सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या रांगा का लागत आहेत?सीमा अहिरे : गॅस सिलिंडरच्या वितरणाबाबत सरकारने मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या आहेत. त्यात घरगुती गॅस सिलिंडरला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आजच्या परिस्थितीत जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही. काही दिवसांमधील परिस्थिती बघता नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून त्याला विविध कारणे असू शकतात. .प्रत्यक्षात गॅस उत्पादक कंपन्या जिल्ह्यातील वितरकांना नेहमीप्रमाणे सिलिंडरचा पुरवठा करत आहेत. सामान्य परिस्थितीत एक वितरकाकडे दिवसाला ५०० सिलिंडरची नोंदणी होत असून त्याप्रमाणे तो पुरवठा करतो. पण, सध्याच्या गोंधळामध्ये नोंदणी दुप्पट झाली आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त नोंदणीच्या पार्श्वभूमीवर सिलिंडरसाठी नागरिक गर्दी करत असल्याने वितरकांच्या दुकानाबाहेर रांगा दिसून येत आहेत..व्यावसायिक गॅस सिलिंडरअभावी हॉटेल्स व रेस्टॉरंट व्यवसाय अडचणीत आला आहे?: व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प असल्याने तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिले आहेत. त्यामध्ये घरगुती गॅसला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, उपाहारगृहे (शासनाशी संबंधित) अशा पद्धतीने प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यानुसार सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे..सिलिंडरचा काळाबाजार, साठेबाजीमुळे ग्राहकांना जादाचे दर मोजावे लागत आहेत?: घरगुती व शासनाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार सिलिंडर वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना अवलंबण्यात येत आहे. त्या व्यतिरिक्त सिलिंडरचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. जिल्हास्तरावर दोन व १५ तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली पथके तैनात केली आहेत. ही पथके गॅस वितरक व हॉटेलची तपासणी करत आहेत..पथकांमार्फत नियमित तपासणी केली जात आहे का?: सरकारच्या निर्देशानुसारच तपासणीची मोहीम राबविली जात आहे. जिल्ह्यात १३५ गॅस वितरक असून या सर्वांची तपासणी येत्या दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण केली जाईल. हॉटेल्सलाही अचानक भेटी देत तपासणी करण्यात येत आहेत. परिस्थिती सुरळीत होईपर्यंत ही मोहीम कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. या दरम्यान, साठेबाजी अथवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल..काळाबाजार किंवा साठेबाजीबाबत नागरिकांनी तक्रार कोठे करावी?: गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासन अलर्ट आहे. त्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करते आहे. पण, या प्रयत्नांना नागरिकांची साथ लाभणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा घटना कोठे आढळल्यास नागरिकांनी पुढे तक्रार करावी. आम्ही अशा व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई करू. गॅस वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. वितरणात काही असल्यास (०२५३) २३१७१५१ या दूरध्वनी क्रमांकावर सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत संपर्क साधावा..अफवा पसरविण्याऱ्यांवर कारवाई होणार का?: गॅस सिलिंडरबाबतची सध्याची परिस्थती बघता अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत शासनाकडून देण्यात आले आहेत. नागरिकांनीही गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत डिजिटल व दूरध्वनी सुविधांचा वापर करून घरबसल्या बुकिंग करावे. गॅस एजन्सीवर अनावश्यक गर्दी टाळत प्रशासनास सहकार्य करावे.