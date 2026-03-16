नाशिक

Nashik LPG supply update : नोंदणीनंतर तीन दिवसांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न

Nashik Administration Assures Adequate LPG Supply : नाशिक जिल्हा पुरवठा अधिकारी (प्रभारी) सीमा अहिरे यांनी गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नागरिकांना आश्वस्त करत घरगुती सिलिंडरला प्राधान्य दिले जात असल्याची माहिती दिली.
गौरव जोशी
गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना आखून दिलेल्या आहेत. सरकारच्या सूचनेनूसार घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणाला प्राधान्य असणार आहे. नाशिकमध्ये पुरेशा प्रमाणात गॅस सिलिंडरचा साठा असून, नोंदणी केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांमध्ये सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी (प्रभारी) सीमा अहिरे यांनी दिली. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्‍वास ठेवू नका, असे आवाहन अहिरे यांनी केले आहे.

