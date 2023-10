येवला : लम्पी रोग संसर्गजन्य असून, येवल्यात मोकाट गोवंशमुळे लम्पीचा जास्त फैलाव होत आहे.

शहरात लम्पीबाधित जनावर आढळल्याने गोवंशप्रेमींनी दिलेल्या निवेदनानुसार नगरपालिका प्रशासनाने मोकाट जनावरांचा पशुपालकांनी सांभाळ करावा, असे आवाहन करतानाच कारवाईचा इशाराही दिला आहे. (Lumpy disease spread by loose animals Municipal Council appeal to take care of livestock at yeola nashik)

मुख्याधिकारी किरण देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली लम्पीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी नगरपालिकेत अधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली.

पशुसंवर्धन विभाग व गोवंशप्रेमींच्या मदतीने याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन स्वच्छता अधिकारी सागर झावरे यांनी दिले.

शहरात मोकाट फिरणाऱ्या जनावरास लम्पी आजार झाल्याची शंका नागरिकांना आहे. याबाबत सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरला झाले. गोवंशप्रेमींनी नगरपरिषदेत जाऊन तत्काळ उपाययोजना व्हावी, याचे निवेदन दिले.

त्यामुळे नगरपरिषदेने तत्काळ बैठक बोलावून सर्व पशुपालकांना आपल्या जनावरांना लसीकरण करून सहकार्य करावे व आपल्या शहरात रोगाचा प्रादूर्भाव वाढणार नाही, गाई, गुरे आजारी होताच तत्काळ नजीकच्या पशुवैद्यकाशी संपर्क करावा. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार उपचार करावा, असे आवाहन केले.

जनावर मालकांनी आजाराने ग्रस्त जनावरे मोकाट असल्याची घटना गंभीर असून, यापुढे या प्रकारची कोणतीही बाब न होण्याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. लम्पी आजारग्रस्त पशुधन विलगीकरणात ठेवावे.

कोणतेही जनावर शहरात मोकाट सोडू नये. या प्रकारची कोणतीही घटना झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्राण्यांमधील संक्रमक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियमान्वये संबंधितांवर कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

दरम्यान, मागील वर्षी निवेदन दिले तेव्हाच पशुसंवर्धन विभाग व नगरपालिका प्रशासनाने कारवाई केली असती, तर हे दिवस आले नसते, अशी भूमिका मांडतानाच नगरपालिकेने ठोस उपाययोजना करून रोगाचा फैलाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश कुर्हे, आनंद शिंदे, मनोज दिवटे आदींनी केली.

त्यावर सागर झावरे यांनी दोन दिवसांत पशुसंवर्धन विभाग व गोवंशप्रेमींच्या मदतीने याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. उपमुख्याधिकारी रोहित पगार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश सोनवणे, भाजपचे शहराध्यक्ष मीननाथ पवार, जिल्हा सरचिटणीस आनंद शिंदे, विणकर प्रकोष्टचे मनोज दिवटे, माजी नगरसेवक प्रमोद सस्कर, बडाअण्णा शिंदे, चेतन धसे, बापू गाडेकर, भूषण भावसार, मयूर लकारे आदी उपस्थित होते.