Nashik News : मच्छिंद्र शिर्केंचा अपघात नसून घातपात; मालेगाव कृती समितीतर्फे चौकशीची मागणी

मालेगाव : गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के यांचा अपघात झाला नसून त्यांचा घातपात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी. गोरक्षकांना तत्काळ संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी मालेगाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अपर पोलिस अधिक्षकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

श्री. शिर्के नाशिकहून मालेगावला येत असताना चांदवड घाटाजवळ पिकअप गाडीमध्ये गोवंश जातीचे १० ते १२ जनावरे असल्याची शंका त्यांना होती. संशय असल्याने गाडीचा पाठलाग करीत असताना मुंगसे गावाजवळ वाहतूकीची कोंडी झाल्याने पिकअप चालकाने सदरील जागेवर वाहन फिरविले.

त्याचवेळी पाठीमागे असलेल्या चारचाकी गाडीने गोरक्षकांच्या गाडीस धडक दिली. त्यानंतर अज्ञात मारेकऱ्यांनी लोखंडी रॉडने हल्ला केला. (Machindra Shirke Case was not an accident but casualty and Demand for inquiry by Malegaon Action Committee Nashik News)

सदरचा भाग हा अपघाताचा नसून घातपात करण्याचा प्रकार आहे. तसेच याचदिवशी रात्री ज्वार्डी येथील गोरक्षकांच्या गावी जाऊन समाजकंटकांनी त्यांचे नावे, पत्ते विचारले. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे. त्यामुळे गोरक्षकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तसा प्रकार त्यांच्याशीही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या कामी सखोल चौकशी होऊन गोरक्षक यांना तत्काळ संरक्षण देण्यात यावे. समाजकंटक यांच्या विरुद्ध तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मालेगाव कृती समितीचे प्रदीप बच्छाव, सतीश कजवाडकर, रवींद्र दशपुते, हरिप्रसाद गुप्ता, नितीन पोपळे, यशवंत खैरनार, ॲड. विजय भावसार, गोविंदा चौधरी, विवेक वारुळे, अतुल शिरोडे, भावेश भावसार, चिरंजीव सानप आदींनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

