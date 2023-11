Maha Shiv Puran Katha: देवाच्या नामस्मरणासाठी वेळ काढ : पंडित प्रदीप मिश्रा

By

इंदिरानगर : शिवशक्ती आणि शिवभक्ती हा विश्वास असून आपण कोणत्याही क्षेत्रात कितीही ज्ञानी झालो, विद्या मिळवली तरी देखील अंतिमतः परमेश्वराची भक्तीरुपी शक्तीच आपणास कठीण प्रसंगी तारुण नेते. त्यामुळे देवाच्या नामस्मरणासाठी वेळ काढला पाहिजे असे मत पंडित प्रदीप मिश्रा यांनी श्री महाशिवपुराण कथेच्या तिसऱ्या दिवशी व्यक्त केले.

सलग दोन दिवसांपासून वाढविण्यात आलेला मंडप गुरुवारी (ता.२३) देखील अपुरा पडला. त्यामुळे हजार श्रोत्यांना भर उन्हात कथेचा लाभ घ्यावा लागला. (Maha Shiv Puran Katha Pandit Pradeep Mishra statement Take Time to Remember Gods Name nashik)

रक्तदान करताना भाविक

पंडित मिश्रा म्हणाले, की अन्नदान, विद्यादान आणि भगवत ज्ञान यापेक्षा मोठे ज्ञान नाही. दररोज किमान पाच मिनिटे तरी देवाच्या आराधनेचा नियम घरात करून घ्या. पाप करण्याबाबतची भीती बाळगा.

प्रगतीच्या मार्गावर चालणाऱ्यालाच शिव्या शाप मिळतात. त्याचा विचार करू नका. संतांना देखील जिवंत असताना अपशब्द ऐकावे लागले.

पणे ते गेल्यानंतर त्यांची खरी महानता कळली. कर्म करत राहणे हाच एक ध्यास घ्या. घरातले मुल-मुली कर्ते झाले की ज्येष्ठांनी देवधारणा सुरू करावी.

वेळ काढून देवदर्शनाची आस धरा. त्यानिमित्ताने शरीरासाठी व्यायाम आणि मनासाठी शांती या बाबी साध्य होतील. बालपण ते वृद्धत्वाच्या वळणावर वाईट सवयी दूर करून देवभक्तीकडे वळा म्हणजे जीवन सफल होईल. देवावर श्रद्धा निर्मळ असेल तर तो तुम्हाला या सर्व बाबींपासून वाचवू शकेल.

गौतमी ऋषी आणि अहिल्यामाता यांना शेजाऱ्यांनीच त्रास दिला. मात्र त्यांच्या घोर तपश्चर्यामुळे महादेव प्रसन्न झाले आणि तुम्ही राहत असलेल्या गोदावरीचा जन्म झाला. त्र्यंबकेश्वरचे ज्योतिर्लिंग हे महान आहे. कारण या धरतीमध्ये ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या तिघांचा आवास आहे.

‘सारी समस्या का हल एक लोटा जल’ असा संदेश त्यांनी आज दिला. नाशिकच्या चित्रा परदेशी, ऊर्मिला बडगुजर मंगला महाले आदींना देवभक्ती मुळे झालेल्या लाभाचे उल्लेख असलेल्या पत्रांचे त्यांनी वाचन करून दाखवले.

भाविकांनी घेतला महाप्रसादाचा लाभ

गुरुवारी कार्तिकी एकादशी असल्याने भोजन कक्षात दुपारी १ हजार क्विंटल साबुदाणा खिचडी आणि सायंकाळी ५०० क्विंटल भगर चा महाप्रसादाचा लाभ भाविकांनी घेतला.

तीन दिवसात ३ लाख भाविकांनी येथील भोजनाचा आस्वाद घेतल्याची माहिती लक्ष्मण सावजी आणि आर.डी. धोंगडे यांनी दिली. येथील आरोग्य केंद्रात १ हजार ४८८ जणांवर उपचार करण्यात आले.

तर ७८ जणांनी रक्तदान केले. मंचासमोर असलेल्या जागेत देखील आज कुणालाही प्रवेश देण्यात आला नाही. त्यामुळे भाविकांनी समाधान व्यक्त केले.