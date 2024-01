नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.

अद्याप राजकीय पक्षांचे जागावाटप निश्‍चित झाले नसले, तरी महाविकास आघाडीकडून नाशिक शिवसेनेच्या ठाकरे गट, तर दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून निवडणूक लढविण्याचा ‘फॉर्म्युला’ जवळपास निश्‍चित झाल्याचे बोलले जात आहे. (Maha Vikas Aghadi formula for Lok Sabha confirmed Thackeray in Nashik NCP in Dindori by Sharad Pawar faction Nashik)