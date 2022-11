नाशिक : मार्गशीर्षमधील गुरुवारच्या महालक्ष्मी व्रत पूजेला आजपासून सुरवात झाली. व्रताद्वारे कुमारिका व महिलांनी सुख, संपत्‍ती व समृद्धीसाठी आराधना केली. त्यानिमित्ताने दिवसभर उपवास करून सायंकाळी खीर अथवा गोड नैवेद्य दाखवून महालक्ष्मीची आरती करत कुटुंबासमवेत भोजन केले. महिन्यातील चार गुरुवारी हे व्रत केले जाईल. (Mahalakshmi fast pooja starts from today Worship of women with virgins for pleasure wealth Nashik Latest Marathi News)

घराच्या अंगणाची आणि घराची सकाळी साफसफाई करून रांगोळीने घराचा आवार सजविण्यात आला. तसेच, पूजेसाठी पत्री आणून गणेश पूजन करत कलशातील शुद्ध पाण्यात पत्रीच्या मधोमध श्रीफळ ठेवत पूजन करण्यात आले. सभोवताली लक्ष्मीची पावले व रंगीत रांगोळी काढून लक्ष्मीची पूजा करून लक्ष्मी श्रीयंत्र पुढे ठेवण्यात आले. महालक्ष्मी व्रत कथा अथवा माहात्‍म्‍याचे वाचन करून महालक्ष्मीची षोडशोपचारे पूजा करण्यात आली.

फळे, मिठाई, दुधाचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. आरती, धूप-दीप करण्यात आले. व्रताने घरातील वातावरण प्रसन्नदायी झाल्याची अनुभूती कुटुंबांनी घेतली. मार्गशीर्ष महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी पाच कुमारिका अथवा सुसाविनींना निमंत्रित करून हळद-कुंकू लावत त्‍यांची पूजा केला जाईल. त्यांच्यासाठी भोजनाची अथवा फळे, दक्षिणा व व्रत कथा पुस्तक देवून व्रताची सांगता केली जाईल.

महालक्ष्मीची आरती

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी।

वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥

जय देवी जय देवी...॥

"मार्गशीर्षाच्या पहिल्या गुरुवारी महालक्ष्मीची पूजा केल्याने खूप प्रसन्न वाटते. दिवसभर घरात वातावरण प्रसन्नदायी राहिले. त्याचे समाधान वाटते."

- ज्योती निकुंभ, गृहिणी

