Nashik News: महालक्ष्मी रस्त्याची फाइल 2 वर्षांपासून धूळखात; 300 शेतकऱ्यांची ‘वाट’ बिकट

Nashik News : प्रभाग क्रमांक ३१ मधील महालक्ष्मी रस्त्याची फाइल दोन वर्षांपासून धूळखात पडल्याने नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत. या रस्त्याच्या दुतर्फा सुमारे ३०० शेतकरी राहतात.

त्यांना शहरात काम असले, की या रस्त्याने ये- जा करावी लागते. भाजीपाला, दूध इतर शेतमाल घेऊन बाजार समितीमध्ये जाण्यासाठी या रस्त्याचा उपयोग केला जातो. (Mahalakshmi road file in dust for 2 years wait of 300 farmers dire Nashik News)

येथील शेतकऱ्यांची मुले याच रस्त्याने पाथर्डी गावासह, पाथर्डी फाटा, इंदिरानगर, राजीवनगर आणि शहराच्या इतर भागात शाळेत जातात. मात्र हा रस्ता जवळपास उखडल्याने पायी चालणेदेखील शक्य होत नसल्याने मोठा वळसा घेत मुख्य रस्त्यावर यावे लागत आहे.

स्थानिक माजी नगरसेवक भगवान दोंदे यांनी या रस्त्याची गरज लक्षात घेता येथील ड्रेनेजचे कामे पूर्ण करून घेतली. पथदीपदेखील बहुतांश ठिकाणी बसवले. रस्त्यासाठी सुमारे तीन कोटीच्या निधीचा अंदाजपत्रकात समावेशदेखील करून घेतला.

त्या दृष्टीने सर्व मोजमाप करून फाइलदेखील तयारी केली. सिडको विभागीय कार्यालयातून ही फाइल पुढे जाणे अपेक्षित होते. मात्र, ती तेथेच पडून राहिल्याने हा रस्ता झाला नाही. आता प्रशासकीय राजवट लागल्याने त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. कालौघात मात्र होता तो रस्तादेखील आता वापरण्यापलीकडे गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत.

महापालिका अधिकाऱ्यांनी एकदा या ठिकाणी येत रस्त्याची अवस्था आणि गरज प्रत्यक्ष बघून तातडीने हा रस्ता करण्याची मागणी दत्तू जाधव, समाधान जाधव, शिवराज जाधव, शशिकांत जाधव, संदीप जाधव, भाऊराव जाधव, मोहन बोराडे, संदीप जाधव, देवराम जाधव, त्र्यंबक बोराडे, शिवाजी जाधव, विनायक जाधव, बन्सी जाधव आदींनी केली आहे.

"अंदाजपत्रकात तीन कोटीचा निधी धरून या रस्त्याची फाइल जमा केली होती. मात्र, ती पुढेच न सरकल्याने ही परिस्थिती झाली आहे. आता पाठपुरावा करायचा तर नेमका कुणाकडे करायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे."- भगवान दोंदे, माजी नगरसेवक

"शहर, बाजार समिती, दवाखाने आदी ठिकाणी जाण्यासाठी हा आमच्यासाठी अत्यंत जवळचा मार्ग आहे. मात्र सध्या पायी चालणेदेखील येथे अवघड झाल्याने मोठे हाल होत आहेत."

- शशिकांत जाधव, स्थानिक शेतकरी

"घरातील मुले- मुली शाळेसाठी याच रस्त्याने शहरात जातात. सोयीचा आणि जवळचा हा मार्ग आहे. किमान शाळकरी मुलांचा विचार करून हा रस्ता मनपा प्रशासनाने पूर्ण केला पाहिजे."

- दत्तू जाधव, स्थानिक नागरिक