HSC Exam Hall Ticket : बारावीच्या परीक्षेचे काऊंटडाऊन सुरू! प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध; 'असे' करा डाऊनलोड

Maharashtra Board Releases HSC Exam Hall Tickets Online : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे ऑनलाइन प्रसिद्ध केली असून विद्यार्थी आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातून ती प्राप्त करू शकतात
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: करिअरच्‍या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा टप्पा असलेल्‍या बारावीच्‍या लेखी परीक्षेसाठी अवघा महिना उरला आहे. लेखी परीक्षेला १० फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार असून, तत्‍पूर्वी प्रात्‍येक्षिक परीक्षा पार पडेल. लेखी परीक्षेसाठी आवश्यक प्रवेशपत्र सोमवार (ता. १२)पासून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्‍ध करून दिले आहेत.

