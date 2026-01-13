HSC Exam Hall Ticket : बारावीच्या परीक्षेचे काऊंटडाऊन सुरू! प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध; 'असे' करा डाऊनलोड

नाशिक: करिअरच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या बारावीच्या लेखी परीक्षेसाठी अवघा महिना उरला आहे. लेखी परीक्षेला १० फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार असून, तत्पूर्वी प्रात्येक्षिक परीक्षा पार पडेल. लेखी परीक्षेसाठी आवश्यक प्रवेशपत्र सोमवार (ता. १२)पासून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले आहेत..महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या बारावी परीक्षेच्या प्रवेशपत्रांबाबत महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सोमवार (ता. १२)पासून मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. .उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रवेशपत्रे ऑनलाइन डाऊनलोड करून, त्याची प्रिंट काढून विद्यार्थ्यांना द्यावयाची आहे. प्रिंट काढून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मंडळाने दिले आहेत. मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांनी डाऊनलोड केलेल्या प्रवेशपत्रावर स्वतःचा शिक्का, स्वाक्षरी करणे अनिवार्य आहे. प्रवेशपत्रात नाव, आईचे नाव किंवा जन्मतारीख यामध्ये काही त्रुटी असल्यास, ‘ॲप्लिकेशन करेक्शन’ या लिंकद्वारे दुरुस्तीसाठी अर्ज करता येईल. .inspiring Story: कचरा वेचक प्रामाणिक हातांना ‘शिवम’चे कोंदण; हृदयस्पर्शी सन्मानाने सार्थक झाल्याचे अंजू मानेंची भावना, पाणावल्या डोळ्यांच्या कडा!.विषय किंवा माध्यम बदलण्यासाठी मात्र विभागीय मंडळाशी थेट संपर्क साधावा लागेल. प्रवेशपत्रावरील छायाचित्र अस्पष्ट किंवा चुकीचा असल्यास, त्यावर विद्यार्थ्याचा नवीन फोटो चिकटवून प्राचार्यांची स्वाक्षरी, शिक्का आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याकडून मूळ प्रवेशपत्र गहाळ झाल्यास महाविद्यालयाने पुन्हा प्रिंट काढून त्यावर लाल शाईने ‘द्वितीय प्रत’ (डुप्लिकेट) असा शेरा देऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र द्यावे. अर्जाचे शुल्क जमा असलेल्या विद्यार्थ्यांचेच प्रवेशपत्रे प्रथम उपलब्ध होतील. तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.