नाशिक

Education News : क्रीडा शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी! राज्यातील केंद्रशाळांमध्ये ४,८६० पदांना मंजुरी; नाशिकला मिळणार २४४ शिक्षक

Maharashtra Approves Sports Teacher Posts After a Decade : राज्यातील केंद्रशाळांमध्ये दहा वर्षांनंतर क्रीडाशिक्षक पदांना मंजुरी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक शिक्षणाला बळ मिळणार आहे.
Sports teacher

Sports teacher

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: साधारण दहा वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये मानधन तत्त्वावर अकरा महिन्यांसाठी क्रीडाशिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी राज्यातील केंद्रशाळांच्या स्तरावर क्रीडाशिक्षक पदाला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
sports
education
school
teacher
Physical education
Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com