Education News : क्रीडा शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी! राज्यातील केंद्रशाळांमध्ये ४,८६० पदांना मंजुरी; नाशिकला मिळणार २४४ शिक्षक

नामपूर: साधारण दहा वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये मानधन तत्त्वावर अकरा महिन्यांसाठी क्रीडाशिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी राज्यातील केंद्रशाळांच्या स्तरावर क्रीडाशिक्षक पदाला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. .राज्यातील केंद्र शाळांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची सुमारे चार हजार ८६० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील केंद्रशाळांना २४४ क्रीडाशिक्षक मिळणार आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक संवर्गातील दोन लाख ३६ हजार २२८ पदे पायाभूत पदे (प्राथमिक) निश्चित करण्यात आली आहेत. .राज्यातील समूह साधन केंद्रांची (केंद्रशाळा) २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात सद्यःस्थितीत चार हजार ८६० समूह साधन केंद्र अस्तित्वात आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे संचमान्यतेचे निकष सुधारित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार केंद्र स्तरावर प्रत्येकी एक याप्रमाणे क्रीडाशिक्षक संवर्गातील पद मंजूर करण्यात आले आहे. .त्यामुळे केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा) हा चार हजार ८६० पदांचा समावेश असलेला संवर्ग निर्माण झाला आहे. ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) संवर्गातील प्रत्येकी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) हा चार हजार ८६० पदांचा समावेश असलेला संवर्ग निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर मंजूर असलेल्या पायाभूत पदांची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येत नाही, ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन या मर्यादेत दोन संवर्ग निर्माण करण्यात आले आहेत, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे..जिल्हानिहाय जागा अशापुणे ३०६रत्नागिरी २५१अहिल्यानगर २४६नाशिक २४४रायगड २२८सातारा २२३भंडारा ६०हिंगोली ६८वाशीम ७१.रातीर शाळेला दहा वर्षांपूर्वी क्रीडाशिक्षक मिळाले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाच्या अटी-शर्तींमुळे क्रीडाशिक्षकांच्या नेमणुका न झाल्याने लोकसहभागातून शाळेत क्रीडाशिक्षक नेमला आहे. राज्यात प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण, क्रीडाशिक्षक उपलब्ध नव्हते. मात्र, या निर्णयामुळे केंद्रशाळांना क्रीडाशिक्षक नेमणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.- रवींद्र पाटील, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा, रातीर.