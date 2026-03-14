CET exam 2026 : सीईटी परीक्षेचे बिगुल वाजले! २४ मार्चपासून रणधुमाळी; 'या' दिवशी होणार तुमची परीक्षा

नाशिक: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांना लवकरच सुरुवात होत आहे. विविध सात अभ्यासक्रमांसाठीच्या परीक्षांच्या अंतिम तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्यानुसार येत्या २४ मार्चपासून या परीक्षांना सुरुवात होणार आहे. .उच्चशिक्षण विभागाच्या एलएलबी (तीन व पाच वर्षे), बी.एड. (जनरल व स्पेशल) व बी.एड. (ईएलसीटी), बी.पी.एड., एम.एड., एम.पी.एड. व बी.एड.-एम.एड. अशा सात अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेच्या तारखा 'सीईटी' कक्षाने निश्चित केल्या आहेत. या सात अभ्यासक्रमांपैकी सहा प्रवेश परीक्षेची प्रवेश नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यातील एलएलबी (पाच वर्षे) या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेची नोंदणीची मुदत रविवार (ता. १५) पर्यंत दिलेली आहे..२०२६ ची पहिली सीईटी २४ मार्चला होणार आहे. या दिवशी एम.पी.एड. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा पार पडणार आहे. टप्प्याटप्प्याने १७ मेपर्यंत एकूण १७ सीईटी परीक्षा होत आहेत. मार्च ते मे अशा तीन महिन्यांत या प्रवेश परीक्षा होणार आहेत. आत्तापर्यंत १२ लाख ९४ हजार ४०९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, दोन्ही संधी मिळून १७ लाख ४२ हजार ६० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देतील..'सीईटी'तील उच्चशिक्षण विभागाच्या या सात प्रवेश परीक्षेची प्रवेशपत्रे त्या-त्या प्रवेश परीक्षेच्या काही दिवस आधी विद्यार्थ्यांच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाइन उपलब्ध होतील. नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेशी संबंधित अद्ययावत माहिती, प्रवेश पत्राची माहिती व सूचनांसाठी नियमितपणे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन 'सीईटी' कक्षाने केले आहे..सीईटी परीक्षांच्या तारखा अशाएम.पी.एड.- २४ मार्चएम.पी.एड. (शारीरिक चाचणी ऑफलाइन)- २५ मार्चएम.एड.- २५ मार्चबी.एड. (जनरल व स्पेशल) व बी.एड. (इएलसीटी)- २७ ते २९ मार्चएलएलबी (तीन वर्षे)- १ ते २ एप्रिलबी. पी. एड.- ४ एप्रिलबी. पी. एड. (शारीरिक चाचणी ऑफलाइन)- ५ ते ७ एप्रिलबी.एड-एम.एड. (तीनवर्षीय एकात्मिक अभ्यासक्रम)- ९ एप्रिलएलएलबी (पाच वर्षे)- ८ मे.