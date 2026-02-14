नाशिक

Education News : सीईटी नोंदणीतील 'आधार'ची अडचण दूर! तांत्रिक त्रासामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

CET Cell Eases Aadhaar and APAAR Verification Rules Due to Technical Glitches : आधार आणि अपार प्रमाणीकरणामध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य सीईटी सेलने प्रक्रियेशिवाय अर्ज भरण्याची मुभा दिली आहे.
Aadhaar authentication issue

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी आवश्‍यक सीईटी परीक्षांची नोंदणी सध्या सुरू आहे. नोंदणीसाठी आधारकार्ड प्रमाणीकरण सक्‍तीचे करण्यात आल्‍याने नोंदणीवर त्‍याचा परिणाम दिसू लागला. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता आधार आणि अपार प्रमाणीकरणासंदर्भात पर्यायी व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करून देण्यात आली आहे.

