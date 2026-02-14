Education News : सीईटी नोंदणीतील 'आधार'ची अडचण दूर! तांत्रिक त्रासामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

नाशिक: विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक सीईटी परीक्षांची नोंदणी सध्या सुरू आहे. नोंदणीसाठी आधारकार्ड प्रमाणीकरण सक्तीचे करण्यात आल्याने नोंदणीवर त्याचा परिणाम दिसू लागला. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता आधार आणि अपार प्रमाणीकरणासंदर्भात पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. .यासंदर्भात सीईटी सेलने शुक्रवारी (ता. १३) परिपत्रक जारी केले. त्यात नमूद केले आहे, की अनेक उमेदवारांना नोंदणीदरम्यान आधार आणि अपार प्रमाणीकरण करताना तांत्रिक किंवा इतर समस्या भेडसावत होत्या. प्रमाणीकरण होऊ शकत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रक्रियेशिवायही अर्ज सादर करता येणार आहे. ही विशेष सुविधा शुक्रवारपासून पोर्टलवर सक्रिय करण्यात आली. मात्र, सवलत दिली असली, तरी सीईटी नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण हाच पडताळणीचा प्राधान्यक्रम असेल, असेही बजावून सांगितले आहे. .Nature Painting Movement : दर शनिवारी रंगतो निसर्गाचा सोहळा; ३५ हून अधिक चित्रकारांची जलसंवर्धनासाठी अनोखी मोहीम.कोणताही पात्र उमेदवार नोंदणीपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. आधार प्रमाणीकरण सहज शक्य असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आधीच्या अधिसूचित पद्धतीनुसारच आपली नोंदणी पूर्ण करावी. तांत्रिक समस्या येत असतील अशा विद्यार्थ्यांनीच नवीन सुविधेचा लाभ घ्यावा. सर्व उमेदवारांनी दिलेल्या वेळेत आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असेही सीईटी सेलने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.