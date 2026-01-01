Revenue Department Corruption : लाचखोरीत महसूल विभाग ‘नंबर वन’! खाकी वर्दीला मागे टाकत पटकावला भ्रष्टाचाराचा किताब

नामपूर: सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेली महसूल व पोलिस खाती म्हणजे लाचखोरीचे अड्डेच बनल्याचे मावळत्या २०२५ वर्षातील आकडेवारीतून उघड झाले आहे. दरवर्षी लाचखोरीत अव्वल राहणाऱ्या पोलिस खात्यालाही मागे टाकत महसूल खात्याने यंदा थेट पहिला क्रमांक पटकावला असून, या विभागाची प्रतिमा चिखलात रुतली आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत राज्यभरात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ६८० प्रकरणांमध्ये सापळे रचून एक हजार सात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या काळात नागरिकांकडून तीन कोटी ५४ लाख ४९ हजार ६९५ रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले आहे..राज्यातील आठ विभागांपैकी नाशिक विभागात सर्वाधिक १३८ लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आली असून, हा विभाग भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू बनल्याचे चित्र आहे. महसूल खात्यात लाच मागणीच्या १६७ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून, त्यात ६१ लाख ८९ हजार ९० रुपयांची मागणी झाली. महसूल खात्यातील २४७ अधिकारी व कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले..त्याउलट पोलिस खात्यात १२० प्रकरणांत ९१ लाख २८ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे समोर आले असून, १७२ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी सापळ्यात अडकले. लोकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेलेच हात लाचेसाठी पसरले जात असल्याचे हे विदारक वास्तव आहे..महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही लाचखोरीची मुळे खोलवर रुजल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिकांमधील ३३ प्रकरणांत ४५ लाख, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील १४४ प्रकरणांत १९ लाख ७५ हजार, तर महावितरण कंपनीतील ४६ प्रकरणांत ११ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे उघड झाले आहे..दररोज सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक सर्रास सुरू आहे. लाचखोर अधिकारी पकडले जात असले, तरी शिक्षा टळत असल्याने भ्रष्टाचाराचा सुळसुळाट थांबण्याचे नाव घेत नाही. ‘कारवाई होते; पण धडा कुणालाच मिळत नाही’ हीच आजची कटू वस्तुस्थिती आहे..Bribery Case:'धाराशिवमध्ये कनिष्ठ लिपिक लाचलुचपतच्या ताब्यात'; ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील हप्त्यासाठी मागितले पाच हजार...नाशिक विभाग भ्रष्टाचाराचा गडराज्यात सर्वाधिक १३८ सापळे नाशिक विभागात यशस्वी झाले; तर नागपूर विभागात केवळ ५४ प्रकरणे उघडकीस आली. लाचखोर गजाआड जात असले, तरी कठोर शिक्षा न झाल्याने लाचखोरीचा आलेख दिवसेंदिवस उंचावत आहे..लाच मागितली तर गप्प बसू नकाशासकीय कामासाठी लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या टोलमुक्त क्रमांक १०६४ वर तक्रार करावी. नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय भ्रष्टाचारमुक्त समाज शक्य नाही, असे विभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.