TET Exam : शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास पुढे काय? शिक्षण विभागाच्या आदेशात नेमकं आहे तरी काय?

TET Rules for Teachers : न्यायालयाने निर्णय दिला, सोशल मीडियावर बातम्यांचा महापूर आला; मात्र टीईटी उत्तीर्ण (TET Mandatory) न झाल्यास पुढे काय, याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रम होता. अखेर शिक्षण विभागाने स्पष्ट आदेश काढत पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य (Maharashtra Education Department) असल्याचा ठोस निर्णय घेतला आहे..पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी या पदांवर पदोन्नती हवी असेल, तर टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल, असा स्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सेवा दिलेल्या, प्रमोशनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो ज्येष्ठ शिक्षकांसमोर आता कठोर वास्तव उभे राहिले आहे..सर्वोच्च न्यायालयाचा दणकासर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, टीईटी परीक्षा केवळ नवीन भरतीसाठीच नव्हे, तर पदोन्नतीसाठी आणि सेवेत टिकून राहण्यासाठीही सक्तीची करण्यात आली आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणारे सर्व शिक्षक, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास टीईटी अपरिहार्य ठरविण्यात आली आहे. यामुळे पदोन्नतीची स्वप्ने रंगविणाऱ्या शिक्षकांच्या स्वप्नांवर न्यायालयीन शिक्का बसला आहे..ZP Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान 5 की 8 फेब्रुवारीला? आमदार पडळकरांची 'ती' मागणी फेटाळली?.टीईटी नाही, तर प्रमोशन नाही!राज्यातील सरकारी व शासनमान्य शाळांतील शिक्षकांसाठी आता पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक झाले आहे. न्यायालयाचा आदेश पारित झाल्यापासून दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीशिवाय कोणतीही पदोन्नती मान्य होणार नाही. टीईटीसह इतर शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्यांनाच यापुढे पदोन्नती मिळणार. त्यामुळे सेवा ज्येष्ठतेच्या जोरावर पदोन्नती मिळेल, ही धारणा आता मोडीत निघाली आहे..उतारवयात टीईटीची परीक्षा देण्याची वेळ आल्याने अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांपुढे मोठी मानसिक कसरत उभी राहिली आहे. टीईटी ही आता केवळ परीक्षा उरलेली नाही; ती पदोन्नतीची चावी, सेवेत टिकण्याची अट आणि शिक्षकांच्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा ठरली आहे. सरकार, न्यायालय आणि नियमांच्या त्रिकोणात आता शिक्षकांची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे..Nashik Politics : नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा, भाजपच्या संपर्कात 'इतके' नगरसेवक? गिरीश महाजनांच्या दाव्याने खळबळ.१६ जानेवारीच्या टीईटी निकालावर एक दृष्टिक्षेपएकूण नोंदणी ३,८२,६६७ उमेदवारपात्र उमेदवार अंदाजे ३८ ते ४० हजारयशाचे प्रमाण सुमारे १० टक्के२०२४ चा निकाल फक्त ३.३८ टक्केपात्रतेसाठी आवश्यक गुणखुला प्रवर्ग ६० टक्के (१५० पैकी ९० गुण)राखीव प्रवर्ग ५५ टक्के (१५० पैकी ८२.५ गुण.राज्यभर संभ्रम... अखेर शासनाचा आदेशस्पष्ट शासन आदेश नसल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. पदोन्नतींना मान्यता द्यावी की नाही, याबाबत राज्यभर संभ्रमाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे विचारणा केली आणि त्यानंतर शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत अंतिम आणि बंधनकारक निर्णय घेतला..२०११ पूर्वीच्या शिक्षकांना दिलासा?केंद्र सरकारने २०११ पूर्वी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षकांची माहिती मागविली आहे. तसेच किती शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत व किती नाहीत, याचाही तपशील संकलित केला जात आहे. आरटीई कायदा २०११ नंतर लागू झाल्याने, २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना सवलत मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत किती परीक्षा घेता येतील, याच्या नियोजनासाठीच ही माहिती मागविण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत सस्पेन्स कायम आहे..