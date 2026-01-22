नाशिक

TET Exam : शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास पुढे काय? शिक्षण विभागाच्या आदेशात नेमकं आहे तरी काय?

Maharashtra Education Department Issues Clear Order on TET : शिक्षण विभागाने स्पष्ट आदेश काढत टीईटी परीक्षा पदोन्नतीसाठी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या आशांवर मर्यादा आल्या आहेत.
Maharashtra Education Department

TET Rules for Teachers : न्यायालयाने निर्णय दिला, सोशल मीडियावर बातम्यांचा महापूर आला; मात्र टीईटी उत्तीर्ण (TET Mandatory) न झाल्यास पुढे काय, याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रम होता. अखेर शिक्षण विभागाने स्पष्ट आदेश काढत पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य (Maharashtra Education Department) असल्याचा ठोस निर्णय घेतला आहे.

