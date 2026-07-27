Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू

नाशिक : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दुसऱ्या यादीत नाशिक जिल्ह्यातील ६८ हजार ८५९ शेतकरी तूर्त पात्र ठरले. यात १८ हजार ५४७ शेतकरी हे एकट्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असून, त्यांचे आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅकची तपासणी केली जात (Nashik farmer loan waiver beneficiaries) आहे. .सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २४) शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर केली. यात पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. मात्र, त्यावरील असलेली कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागेल. त्यांनी वरील रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली तरच त्यांना या दोन लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ घेता येईल..Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.अन्यथा, कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरूनही त्यांनी उर्वरित रक्कम न भरल्यास लाभापासून वंचित राहावे लागेल. शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यात आधार प्रमाणिकरण (अपडेट) नसणे व शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नसणे यांसारख्या अडचणी उद्भवल्या आहेत..कर्जमाफीचा लाभ घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना या अडचणी दूर कराव्या लागतील. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना यासंदर्भात वेळोवेळी सूचना दिल्याने ९० टक्क्यांवर काम पूर्ण झाले आहे; पण अजूनही काही शेतकरी प्रतिसाद देत नसल्याने या कामांना अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.५० हजार शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांचेशेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत ६८ हजारांवर शेतकरी पात्र ठरलेले दिसत असले, तरी त्यापैकी १८ हजार शेतकरी फक्त जिल्हा बँकेचे आहेत. उर्वरित शेतकरी हे राष्ट्रीयीकृत बँका, इतर सहकारी बँकांचे कर्जदार आहेत. साधारणत: ५० हजार ३१२ शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेव्यतिरिक्त कर्ज घेतले आहे. त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र, दोन लाखांवरील रक्कम त्यांना स्वत:च्या खिशातून द्यावी लागेल, तरच या योजनेचा लाभ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.