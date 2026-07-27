नाशिक

Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू

Maharashtra farmer loan waiver second list : महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीत नाशिक जिल्ह्यातील ६८,८५९ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक पडताळणी आणि उर्वरित कर्ज भरल्यानंतरच ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
Nashik farmer loan waiver beneficiaries

Nashik farmer loan waiver beneficiaries

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दुसऱ्या यादीत नाशिक जिल्ह्यातील ६८ हजार ८५९ शेतकरी तूर्त पात्र ठरले. यात १८ हजार ५४७ शेतकरी हे एकट्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असून, त्यांचे आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅकची तपासणी केली जात (Nashik farmer loan waiver beneficiaries) आहे.

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