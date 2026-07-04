Nashik Hotel FDA Raid : अन्न व औषध प्रशासनाचा राज्यभर मोठा धडाका! नाशिकमध्ये 20 हॉटेल्सवर अचानक धाड; 4 हॉटेल्स तातडीने बंद करण्याचे आदेश, 9 परवाने निलंबित

जुने नाशिक : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली (Nashik hotel inspection news) आहे. या मोहिमेंतर्गत नाशिक विभागाने बुधवार (ता. १) आणि गुरुवार (ता. २) या दोन दिवसांत २० हॉटेले व खाद्य आस्थापनांची तपासणी केली. नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने नऊ आस्थापनांचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले, तर चार विनापरवाना आस्थापनांना व्यवसाय तातडीने बंद ठेवण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले..विशेष तपासणीदरम्यान विविध हॉटेले, रेस्टॉरंट आणि खाद्य आस्थापनांची पाहणी करण्यात आली. यामध्ये अनेक ठिकाणी स्वयंपाकघरातील गंभीर अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाची शीतकरण व्यवस्था, उघड्यावर ठेवलेले कच्चे अन्न, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव, आवश्यक कागदपत्रांची अनुपलब्धता, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी न झाल्याचे तसेच ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव आढळून आला..याशिवाय अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ आणि त्याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघनही निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर २० पैकी सात हॉटेलांचे अन्न व्यवसाय परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले. तसेच यापूर्वी सुधारणा नोटीस देऊनही निर्धारित मुदतीत त्रुटी दूर न करणाऱ्या आणखी दोन हॉटेलांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. यामध्ये धुळे येथील मेडिकल कॉलेज परिसरातील गजानन कॅन्टीनचा समावेश आहे..Maharashtra School Strike : पालकांनो नोंद घ्या! 7 आणि 8 जुलै रोजी राज्यातील 'या' शाळा राहणार बंद; शिक्षक समन्वय संघाचा मोठा निर्णय, काय आहे कारण?.तपासणीदरम्यान चार आस्थापनांकडे वैध अन्न व्यवसाय नोंदणी अथवा परवाना नसल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे आवश्यक नोंदणी किंवा परवाना मिळेपर्यंत संबंधित आस्थापनांना अन्न व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत. कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले..अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अन्न व्यावसायिकाला कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे. नाशिक विभागात ही विशेष तपासणी मोहीम आगामी काळात आणखी व्यापक स्वरूपात सुरू राहणार असल्याची माहिती नाशिक विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) मंगेश माने यांनी दिली..Ratnagiri Airport : एकाच वेळी 4 विमाने होणार पार्क! 72 आसनी विमानांसाठी रत्नागिरीत 25 एकरवर कसं उभं राहतंय विमानतळ? DGCA च्या परवानगीबाबत समोर आली मोठी अपडेट.परवाने निलंबित आस्थापनेहॉटेल ग्रीन वॉल (जत्रा लिंक रोड, पंचवटी, नाशिक), हॉटेल राधिका (द्वारका, नाशिक), हॉटेल क्राउन पॅलेस (पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक), हॉटेल त्रिमूर्ती (अजिंठा रोड, एमआयडीसी, जळगाव), जाधव रेस्टॉरंट (नंदुरबार), लक्ष्मी हॉटेल (सिन्नर, नाशिक), हॉटेल भानू (जळगाव), हॉटेल जय (साकेगाव शिवार, भुसावळ), गजानन कॅन्टीन (वैद्यकीय महाविद्यालय परिसर, धुळे)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.