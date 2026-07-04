नाशिक

Nashik Hotel FDA Raid : अन्न व औषध प्रशासनाचा राज्यभर मोठा धडाका! नाशिकमध्ये 20 हॉटेल्सवर अचानक धाड; 4 हॉटेल्स तातडीने बंद करण्याचे आदेश, 9 परवाने निलंबित

Maharashtra food safety inspection drive : राज्यव्यापी अन्नसुरक्षा मोहिमेत नाशिक विभागाने २० हॉटेलांची तपासणी केली. गंभीर स्वच्छता व नियमभंग आढळल्याने ९ परवाने निलंबित करण्यात आले.
Why were hotel licenses suspended in Nashik?

Why were hotel licenses suspended in Nashik?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जुने नाशिक : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली (Nashik hotel inspection news) आहे. या मोहिमेंतर्गत नाशिक विभागाने बुधवार (ता. १) आणि गुरुवार (ता. २) या दोन दिवसांत २० हॉटेले व खाद्य आस्थापनांची तपासणी केली. नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने नऊ आस्थापनांचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले, तर चार विनापरवाना आस्थापनांना व्यवसाय तातडीने बंद ठेवण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Food Adulteration Department
hotel safety concerns
food department Maharashtra