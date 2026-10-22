जय माजय मातृभूमी सार्वजनिक तृभूमी सार्वजनिक

जय मातृभूमी मंडळाने
पटकावला प्रथम क्रमांक
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा निकाल जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६’चा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. जिल्हा आणि तालुका अशा दोन्ही स्तरांवर भुसावळ येथील जय मातृभूमी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने प्रथम क्रमांक, भडगाव येथील जागृती मित्र मंडळाने द्वितीय, तर जळगाव येथील ‘आझाद क्रीडा व सांस्कृतिक मित्र मंडळा’ने तृतीय क्रमांक मिळवला.
तालुकास्तरावरील चौथा क्रमांक रावेर येथील श्री गजानन युवा मित्रमंडळाला मिळाला. राज्य शासनातर्फे १४ ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील ‘रवींद्र नाट्य मंदिर’ येथे आयोजित कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिकाची रक्कम, प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ३, राष्ट्रीय स्तरावरील ३, राज्यस्तरीय ३, जिल्हास्तरीय ९४ आणि तालुकास्तरीय ३८ अशा एकूण १४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे संबंधित निवड समितीने सादर केल्यानुसार पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालकांमार्फत शासनाकडे शिफारस केली होती.