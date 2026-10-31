धुळ्याच्या मुलींची कामगिरी

धुळे : टुडे पान २ साठी...
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धुळे : राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या संघातील येथील खेळाडू यशश्री पाटील, कनक सूर्यवंशी, रुची पाटील, पलक पाटील, वंशिका शिंदे, चांदणी गिरी.
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राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत
महाराष्ट्र संघाचा विजय
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धुळ्याच्या सहा मुलींची लक्षवेधी कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ३१ : गोवा येथे पार पडलेल्या १० व्या राज्य स्टुडंट गेम्स फेडरेशनच्या राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या १६ वर्षांखालील मुलींच्या संघाने राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावले आहे. या विजयात शहरातील सहा होतकरू खेळाडूंनी मोलाची कामगिरी केली असून, कामगिरीने राज्याचे लक्ष वेधून घेतले.
२२ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या या चार दिवसीय राष्ट्रीय स्पर्धेत देशभरातून विविध राज्यांचे संघ सहभागी झाले होते. अटीतटीच्या झालेल्या या स्पर्धेत महाराष्ट्राने हैदराबाद आणि बृहन्मुंबईच्या संघांवर मात करीत अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम सामन्यात यजमान गोवा संघाचा पराभव करत महाराष्ट्राच्या मुलींनी उत्कृष्ट सांघिक खेळ, दमदार बचाव आणि आक्रमक चालींच्या जोरावर विजेतेपद आपल्या नावावर केले. सिस्टेल शाळेची विद्यार्थिनी यशश्री चंद्रकांत पाटील हिने संघाचे नेतृत्व केले. या संघात नॉर्थ पॉईंट शाळेची विद्यार्थिनी कनक गणेश सूर्यवंशी, रुची दीपक पाटील, पलक पाटील तसेच जिजामाता कन्या हायस्कूलमधील वंशिका शिंदे आणि चांदणी गिरी यांचा सहभाग होता. क्रीडा प्रशिक्षक मोहसीन शेख यांनी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले. विजयी संघ धुळ्यात परतल्यानंतर त्यांचे स्वागत करण्यात आले. या यशाबद्दल माजी आमदार कुणाल पाटील, अश्विनी पाटील, रायबा पाटील, प्राचार्य जे. आर. नेल्सन आदीनी कौतुक केले.