Nashik News : छगन भुजबळ यांच्या सुरक्षेत वाढ

नाशिक - मराठा आरक्षणप्रश्नी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेनंतर त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला वाटा देण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविल्यानंतर त्यांच्या फार्महाऊसवर पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. तसेच, गस्ती पथकांकडून दिवसरात्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवला जात आहे..गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. सरकारने आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश (जीआर) काढल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले..मात्र त्यानंतर मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये आरोप -प्रत्यारोप सुरू झाले. यापूर्वीपासूनच छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना वाटा देण्यास विरोध केला आहे. यामुळे दोन्ही समाजांतील वातावरण ढवळून निघाल्याचे दिसत आहे..भुजबळ यांना यापूर्वीही धमक्या मिळाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार भुजबळ फार्म येथे अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..दिवस-रात्र दोन पथकांमध्ये एक अधिकारी आणि १२ अंमलदार अशी सुरक्षा रचना अंबड पोलिस ठाण्याअंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. गस्ती पथके सतत पहारा देत आहेत. भुजबळ हे ज्या जिल्ह्यात असतील, तेथे स्थानिक पोलिसांकडूनही अतिरिक्त सुरक्षा पुरवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.