Grape Exports: द्राक्ष निर्यातीला तीन वर्षांत उतरती कळा ;हवामानातील बदल, उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेचे आव्हान

लासलगाव : महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या द्राक्ष निर्यातीला गेल्या तीन वर्षांत उतरती कळा लागल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. २०२३-२४ मध्ये निर्यातीसाठी तीन लाख ३८ हजार २५६ टन द्राक्षांना फाइटोसॅनिटरी प्रमाणपत्रे (पीएससी) देण्यात आली होती. २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण दोन लाख ४९ हजार ५३५ मेट्रिक टनांवर आले. त्यामुळे तीन वर्षांत प्रमाणित द्राक्ष निर्यातीत सुमारे २६ टक्क्यांची घट झाली आहे.प्लँट क्वारंटाइन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये २१ हजार २३३ पीएससी जारी करण्यात आली होती. २०२४-२५ मध्ये ही संख्या १७ हजार ७७, तर २०२५-२६ मध्ये १४ हजार ३२८ वर आली. प्रमाणपत्रांची घटती संख्या निर्यात क्षेत्रासमोरील आव्हाने अधोरेखित करते..गुणवत्ता आणि खर्चाचे आव्हानकृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (अपेडा) माहितीनुसार, भारतातून नेदरलँड्स, रशिया, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती आणि बांगलादेशसह विविध देशांत द्राक्षांची निर्यात होते. देशाच्या द्राक्ष उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा २०२४-२५ मध्ये ६९ टक्क्यांहून अधिक होता. जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी द्राक्षांचा दर्जा, कीडनाशक अवशेषांचे निर्धारित निकष, निर्यातक्षम पॅकिंग, शीतसाखळी आणि वेळेत वाहतूक महत्त्वाची ठरते..बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, रोगांचा प्रादुर्भाव, वाढता उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमुळे उत्पादकांसमोरील अडचणी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञान, परवडणाऱ्या अवशेष तपासणी सुविधा आणि निर्यातविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे..यंदा ३२ हजार टनांची नोंद२०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षात १३ ऑक्टोबरपर्यंत दोन हजार १२७ प्रमाणपत्रांद्वारे ३२ हजार ९३६ टन द्राक्षांची नोंद झाली आहे. मात्र, हंगाम सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने या आकडेवारीची मागील पूर्ण वर्षांशी थेट तुलना करता येणार नाही.द्राक्ष निर्यातीतील घट उत्पादकांसाठी चिंतेची बाब आहे. भारतीय द्राक्षांची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, परवडणाऱ्या अवशेष तपासणी सुविधा आणि प्रभावी शासकीय मदत आवश्यक आहे. नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा उपलब्ध झाल्यास उत्पादकांना चांगला दर मिळून निर्यातीला चालना मिळू शकते.- डॉ. योगेश चांडक,निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादक, देवरगाव (चांदवड)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.