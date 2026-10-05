Highway Accident: महामार्गांवरील भीषण अपघातांना बसणार वेसण; अकराशे पोलिसांची २४ तास गस्त, नाशिकसह २५ जिल्ह्यांतील यंत्रणा सक्रिय

नाशिक : राज्यातील समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर सतत होणारे भीषण अपघात, गाड्यांचा अतिवेग, धोकादायक पद्धतीने मार्गिका बदलणे आणि चालकांचा निष्काळजीपणा रोखण्यासाठी तसेच महामार्गावरील आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी राज्य शासनाने पाऊल उचलले आहे. महामार्ग सुरक्षा पथकातील (एचएसपी) सुमारे अकराशे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ मंजूर केली असून या निर्णयामुळे २५ हून अधिक जिल्ह्यांतील महामार्गांवर २४ तास खडा पहारा कायम राहणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी आणि वर्षाअखेरच्या सुट्ट्यांचा समावेश असतो. या काळात महामार्गांवर वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. जर ही मुदतवाढ मिळाली नसती तर गस्त आणि आपत्कालीन क्रेन सेवा ठप्प होण्याचा धोका होता. परंतु, या निर्णयामुळे सणांच्या काळात वाहतूक कोंडी नियंत्रण आणि सुरक्षेचे नियोजन अधिक मजबूत होणार आहे..या निर्णयाचा अधिक फायदा नाशिक (ग्रामीण), अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, पुणे (ग्रामीण), ठाणे आणि रायगड या भागांतील महामार्ग सुरक्षा केंद्रांना होणार आहे. यामध्ये ठाणे ग्रामीणमध्ये १७१, पुणे ग्रामीणमध्ये ११५, तर नाशिक ग्रामीणअंतर्गत १०९ पदे सक्रिय राहणार आहेत..नाशिक-पुणे, नाशिक-मुंबई, नाशिक-गुजरात या मार्गांसह खंडाळा, बोरघाट व इतर धोकादायक वळणांवर अपघातांची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे बोरघाट आणि चिंचोटी भागातील क्रेन चालक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या पदांनाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अपघात किंवा वाहन बंद पडल्यास रस्ता मोकळा करणे आणि जखमींना वेळेत वैद्यकीय मदत पोहोचवणे अधिक जलद गतीने शक्य होणार आहे..पथकांची गस्त कायमभीषण अपघातांमागे अतिवेग आणि चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणे ही मुख्य कारणे आहेत. शासनाने १ सप्टेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठी ही मुदतवाढ दिल्याने स्पीड गन व आधुनिक ट्रॅफिक कंट्रोल यंत्रणेसह पोलिस पथके महामार्गावर सातत्याने गस्त घालत राहतील. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह हवालदार, शिपाई आणि चालकांचा समावेश आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.दृष्टिक्षेपातएकूण मुदतवाढ दिलेली पदे : १,१०१मुदतवाढ कालावधी :१ सप्टेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७प्रमुख पदे : अपर पोलिस महासंचालक (१), पोलिस अधीक्षक (३), पोलिस उपअधीक्षक (३), पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हवालदार, शिपाई, चालक व तांत्रिक मदतनीस.प्रमुख जिल्ह्यांतील पदसंख्या : ठाणे ग्रामीण (१७१), पुणे ग्रामीण (११५), नाशिक ग्रामीण (१०९), अहिल्यानगर (५१), अमरावती (४२), छत्रपती संभाजीनगर (४१), जळगाव (३६), नांदेड (३६), रायगड (३४), धुळे (२२)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.