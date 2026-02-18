Kuber Jadhav : पाशा पटेलजी, कुठे गेली तुमची कांदा धोरण समिती? कुबेर जाधवांचा सणसणीत सवाल

सटाणा: मुंबई अधिवेशनात मोठ्या दिमाखात स्थापन झालेली राज्याची बहुचर्चित कांदा धोरण समिती गेल्या सहा महिन्यांपासून अक्षरशः अदृश्य झाल्याचा आरोप करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ‘कुठे गेली रे पाशा पटेलजी तुमची कांदा धोरण समिती?’ असा थेट सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केला आहे..मुंबई अधिवेशनादरम्यान दीर्घकालीन कांदा धोरण निश्चित करण्यासाठी जम्बो समिती स्थापन करण्यात आली होती. किमान पाच वर्षांसाठी आयात-निर्यात धोरण ठरविणे, उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश, तसेच दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सुरुवातीला १६ सदस्यांची असलेली ही समिती नंतर वाढविण्यात आली..मे-जून महिन्यात पुणे, राहुरी आणि लासलगाव बाजार समित्यांमध्ये बैठका घेण्यात आल्या. समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चांमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन संवाद, व्यापाऱ्यांशी साधक-बाधक चर्चा, भावनिश्चितीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची आश्वासने देण्यात आली..मात्र त्यानंतर समितीच्या कामकाजाबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. अहवालाचा पत्ता नाही, पुढील बैठकींचा मागमूस नाही. हा शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताचा प्रकार असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला. राज्य शासनाने यापूर्वी २००२, २००६ आणि २०२३ मध्येही कांदा प्रश्नावर समित्या नेमल्या होत्या. मात्र त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी का झाली नाही, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे..मार्च २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. उत्तर महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये बैठका घेऊन अवघ्या दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार प्रथम २०० रुपये प्रतिक्विंटल आणि नंतर वाढीव मागणीनुसार एकूण २५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करण्यात आले. .मात्र दीर्घकालीन उपाययोजना व आयात-निर्यात धोरणासंदर्भातील शिफारशी सभागृहाच्या पटलावर मांडल्या गेल्या नाहीत, ही शेतकऱ्यांची खंत आहे. त्या काळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित श्रेयवादाच्या चर्चेमुळे अहवाल मागे पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या नजरा 'पीएम किसान' हप्त्याकडे; कधी जमा होणार 22 वा हप्ता? जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी.नव्या कांदा धोरण समितीकडून किमान दीड महिन्यात अहवाल अपेक्षित होता; परंतु आजपर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. ‘पाशा पटेल यांनी आतातरी बांबू विसरावा आणि कांदा अहवाल जाहीर करावा,’ अशी आक्रमक भूमिका कुबेर जाधव यांनी मांडली..कांद्याच्या किमतीतील चढ-उतार, आयात-निर्यात बंदीचे अनिश्चित निर्णय, साठवणुकीअभावी होणारे नुकसान आणि व्यापारी दबाव या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तातडीने समितीचा अहवाल जाहीर करून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आजही आशेचा किरण आहे; मात्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे तो किरण विझू नये, एवढीच अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.