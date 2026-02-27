नाशिक

Chhagan Bhujbal Demands 500 Per Quintal Subsidy : 'कांद्याला 500 रुपये अनुदान द्या'; कोसळलेल्या दरानंतर मंत्री छगन भुजबळांची CM फडणवीस यांच्याकडे मागणी

Chhagan Bhujbal Demands ₹500 Per Quintal Subsidy : महाराष्ट्रात कांद्याचे दर ५०० रुपयांखाली गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान व दीर्घकालीन निर्यात धोरणाची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
Chhagan Bhujbal Demands 500 Per Quintal Subsidy

Government export policy for onion farmers

येवला (नाशिक) : कांद्याचे दर यंदाच्या सुरुवातीपासूनच कोसळलेले असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करण्यासोबतच कांदा निर्यातीसाठी (Maharashtra onion prices) दीर्घकालीन धोरण ठरविण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.

