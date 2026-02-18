Agricultural News : शासनाची अनास्था! कांदा समितीच्या सदस्यांना मानधन नाही, खिशातून पैसे खर्च करून बैठका

किरण कवडे- नाशिक: कांदा दरातील सततची घसरण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने धोरणात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपसमितीसमोरच आर्थिक अडचणीचे चित्र उभे राहिले आहे. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीतील १८ तज्ज्ञ सदस्यांना बैठकींसाठी कोणतेही मानधन किंवा खर्चाची तरतूद नसल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी, सदस्यांना स्वतःच्या खर्चानेच बैठकांना उपस्थित राहावे लागत असून, अंतिम अहवाल सादर होण्यास आणखी महिना-दोन महिने विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..कांद्याचे दर सातत्याने घसरत असल्याने प्रभावी व दीर्घकालीन धोरण आखण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळ यांनी ही समिती नियुक्त केली. विविध क्षेत्रांतील १८ तज्ज्ञ सदस्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत जाऊन बैठका घेतल्या असून, त्यांच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे. मात्र, समितीचे काम अजून अपूर्ण असल्याचे दिसून येते..कांद्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजारपेठेला समितीने अद्याप भेट दिलेली नाही. तसेच, गुजरातमध्ये कांद्यावर प्रक्रिया करणारे सुमारे १५० उद्योग कार्यरत आहेत. त्या ठिकाणी भेट देऊन महाराष्ट्रातही अशा स्वरूपाचा प्रकल्प उभारता येईल का, याचा अभ्यास करणे बाकी आहे. याशिवाय दिल्लीतील आझादपूर बाजार येथे बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्र बैठक होणार असून, त्यांच्या मान्यतेनंतरच पुढील उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत. दरम्यान, उपसमिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारचे मानधन दिले जात नसल्याने त्यांच्या उपलब्ध वेळेनुसार बैठका घेतल्या जात आहेत..राज्यात आता मुस्लिमांना आरक्षण नाही, फडणवीस सरकारने ५ टक्के आरक्षणाचा आदेश केला रद्द.समिती सदस्यांचा प्रांजळ सूरउपसमित्या स्थापन करताना शासनाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी अनेकांनी सुरुवातीला काम करण्यास नकार दिला होता. मात्र, शासनाच्या विनंतीनंतर सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून त्यांनी सहभाग नोंदविला. सदस्यांनी कोणत्याही मानधनाची मागणी केली नसली, तरी किमान बैठकींसाठी होणारा खर्च शासनाने उचलावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे..कांदा प्रश्नावर अहवाल तयार करताना घाई करता येणार नाही. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा यात समावेश असून, ते स्वतःच्या खर्चाने बैठकींना उपस्थित राहतात. अजून चार-पाच बाबी पूर्ण करायच्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्यावर अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल. सदस्यांच्या सूचनाही मागविल्या आहेत. त्यामुळे अहवालासाठी अजून काही अवधी लागेल.- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.