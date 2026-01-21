Gutkha ban law Maharashtra : महाराष्ट्रात गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा आणणार; अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

नाशिक

Narhari Zirwal : महाराष्ट्रात गुटखा व प्रतिबंधित पदार्थांवर गुजरातच्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र कठोर कायदा करण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.
वणी (नाशिक) : महाराष्ट्रात गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांवर पूर्ण बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. गुजरातमध्ये लागू असलेल्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर यासंदर्भात आवश्यक प्रस्ताव सादर करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.

