Maharashtra Sahitya Parishad : 'मसाप' निवडणुकीत मतदारयाद्यांचा सावळागोंधळ; एकाच सभासदाची नावे चार शाखांमध्ये!

नाशिक: तब्बल दहा वर्षांनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) २०२६-३१ करिता पंचवार्षिक निवडणुकीला सुरुवात झाली खरी; परंतु नाशिक जिल्ह्यात एकाच सभासदाची नावे चार शाखांमध्ये असणे व एकाच सभासदाच्या घरात दोन-चार मतपत्रिका मिळणे यांसारखा प्रकार घडत आहे. या संदर्भात 'मसाप'ची मतदारयादी 'सकाळ'च्या हाती लागली असून, यामध्ये एकाच सभासदाचे नाव वेगवेगळ्या सभासद क्रमांकाप्रमाणे, विविध ठिकाणच्या पत्त्यांवर नमूद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .५ फेब्रुवारीला पुण्याहून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सभासदांना पोस्टाने मतपत्रिका पाठविल्यानंतर सभासदांना या मतपत्रिका भरून १३ मार्चच्या आत मसापकडे पोस्टाने पाठवायची आहे; परंतु सदोष मतदारयाद्यांमुळे एका घरात दोन सभासद असले तरी चार मतपत्रिका मिळत असल्याचा अनुभव सभासदांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितला. .एका सभासदाचे नाव येवला, मालेगाव अशा शाखांमध्ये आढळून आले आहे. या मतदारयादीत शहरातील नामवंत डॉक्टर, साहित्यिकांचा समावेश असून, सभासद क्रमांक वेगवेगळे नमूद करण्यात आल्याने मतदारयाद्यांमध्ये आकड्यांचा फुगवटा दिसून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव, नांदगाव, विंचूर, लासलगाव, येवला, सिन्नर, जलालपूर, नाशिक रोड व नाशिक अशा नऊ शाखा आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून आठशे ते बाराशे सभासदांसाठी एक जिल्हा प्रतिनिधी, बाराशे ते सोळाशेहून अधिक सभासदांसाठी दोन, तर सोळाशेहून अधिक सभासदसंख्या असलेल्या ठिकाणी तीन जिल्हा प्रतिनिधी निवडले जातात. .त्यात जिल्ह्यात नऊ शाखा मिळून एकूण एक हजार ३९९ सभासदसंख्या असल्याने मतदारयाद्यांमधील दुबार नावांमुळे दोन जिल्हा प्रतिनिधी नेमके कसे निवडले गेले, असा प्रश्न मसापचे सभासद उपस्थित करीत आहेत. दरम्यान, १५ मार्चला निवडणुकीचा अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे; परंतु तालुक्यातील सभासदांमध्ये नाशिकमधून बिनविरोध निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींच्या परस्पर निवडीबाबत आक्षेप असल्याने नाशिक जिल्ह्यातील मसापच्या सभासदांमध्ये दोन गट निर्माण झाले आहेत..Jalgaon Insurance Scam : बनावट फळबागा दाखवून कोट्यवधींचा विमा हडपणाऱ्यांचे धाबे दणाणले; 'त्या' शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश.सदोष मतदारयाद्यांचा घोळनिवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मते, सभासदाचा मृत असल्याचा अधिकृत पुरावा मिळाल्याशिवाय कार्यकारी मंडळाला सभासदाचे नावे काढून टाकण्याचा अधिकार नसल्याने याद्यांमध्ये त्रुटी असल्याचा मुद्दा ३१ जानेवारीला झालेल्या सहविचार सभेत मांडण्यात आला होता. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्या अद्ययावत करणे आवश्यक असताना सदोष मतदारयाद्यांमुळे सभासदांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.